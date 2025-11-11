Сгенерированная песня впервые возглавила один из чартов Billboard

У автора 2 млн слушателей за месяц на Spotify.Композиция Walk My Walk исполнителя Breaking Rust заняла первое место в США в кантри-подборке Billboard. В основном чарте её нет. Это первая сгенерированная песня, которая возглавила рейтинг журнала, пишет Newsweek.Breaking Rust начал размещать музыку на Spotify в 2025 году — с галочкой верификации. На 11 ноября у него более 2 млн слушателей в месяц. Песню Walk My Walk на площадке прослушали 3 млн раз, Livin’ on Borrowed Time — более 4 млн раз, Whiskey Don’t Talk Back — 1 млн раз.У «певца» также есть профиль в Instagram* с 37 тысячами подписчиков. Там выкладывают короткие сгенерированные клипы с мужчиной в ковбойской шляпе.Фрагмент клипа на песню Walk My Walk. Источник: аккаунт Breaking Rust в Instagram*Billboard составляет несколько чартов для каждого стиля, в том числе топ кантри-песен и топ кантри-альбомов. Walk My Walk возглавляет только чарт самых «продаваемых» композиций. Она есть на Apple Music и Amazon Music.В основном хит-параде Billboard Hot 100 первое место занимает песня The Fate Of Ophelia из последнего альбома Тейлор Свифт. На втором месте саундтрек к корейскому мультфильму «Кейпоп-охотницы на демонов» от Netflix.Ася КарповаAI28 окт«Suno прошла тест Тьюринга»: только половина участников исследования верно отличила сгенерированные песни от написанных людьми Закономерность наблюдалась в парах из двух треков разных жанров.*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости