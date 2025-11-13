Основательницу стартапа, профессора Стэнфорда, называют «крёстной матерью» нейросетей.Тест пользователя из соцсети X. Источник: Yu Xiang Marble вышел из режима закрытого бета-тестирования. Сервис работает на базе ИИ-модели мира, разработанной самой World Labs. Она генерирует «ультрареалистичные» 3D-сцены из изображений, видео, 3D-рендеров, а также по текстовому описанию.Автор загрузил в Marble рендер своего архитектурного проекта для Университета Цинхуа в Шэньчжэне и поделился результатом. Источник: ZhoНа сайте есть раздел Studio, в котором можно редактировать детали сгенерированной сцены и добавлять новые объекты — в ручную или с помощью текстовых подсказок.Источник: World LabsТакже можно совмещать несколько готовых сцен в один мир. Источник: World LabsMarble доступен из России на сайте. В бесплатном плане дают 7000 кредитов в месяц. Максимум можно сделать четыре проекта. На создание одного мира уйдёт около 1500 кредитов. Кредиты можно докупать по цене $5 за 5000 штук. По подписке за $20 в месяц доступно 20 тысяч кредитов и 12 проектов, за $95 в месяц — 120 тысяч кредитов.Экспортировать результат можно только по подписке. Сервис поддерживает Gaussian splatting и форматы ply и spz.Стартап запустила в сентябре 2024 года профессор Стэнфордского университета Фэй-Фэй Ли, которую называют «крёстной матерью» нейросетей. В сумме он привлёк $230 млн от Andreessen Horowitz, NEA и Radical Ventures.#новости