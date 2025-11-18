Популярное
Таня Боброва
AI

ElevenLabs представила бета-версию платформы для генерации видео и изображений с помощью сторонних моделей

На них можно добавить звук от ElevenLabs или отредактировать контент в Studio.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Платформа называется Image & Video — она объединяет «лучшие аудио-, видео- и графические модели» в одном месте, рассказала компания. Пока это бета-версия.
  • Пользователи смогут генерировать изображения с помощью сторонних моделей, включая Nano Banana от Google, Flux Kontext, GPT Image и Seedream. Также можно генерировать видео с использованием в том числе Veo, Sora, Kling, Wan и Seedance. Качество получившегося контента можно улучшить с помощью инструментов Topaz Labs.
  • Сгенерированный контент пользователи смогут экспортировать в Studio. Там — добавить озвучку, используя голоса из библиотеки ElevenLabs или собственные «клоны», фоновую музыку и звуковые эффекты, отредактировать хронометраж. Готовые ролики и изображения можно экспортировать в форматах PNG и MP4.
Источник: ElevenLabs
Источник: ElevenLabs
  • За использование разных моделей сервис просит разное количество кредитов, проверил vc.ru. Например, за генерацию изображения в Nano Banana — 415, а видео в Open Sora 2 Pro — 12 тысяч.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #elevenlabs

