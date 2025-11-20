Белый дом призвал Конгресс США отклонить законопроект, ограничивающий экспорт чипов Nvidia в Китай и ряд других стран — Bloomberg

В компании выступали против этого закона.Источник: BloombergПредставители Белого дома обратились к членам Конгресса США с просьбой отклонить законопроект Gain AI, который может ограничить экспорт чипов Nvidia в Китай и ряд других стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это снижает шансы на его одобрение.Законопроект предусматривает приоритетное право покупки чипов для американских компаний и фактически означает запрет на экспорт «лучших» продуктов Nvidia и AMD в Китай, отмечает издание. При этом Nvidia выступала против Gain AI, утверждая, что ни одна американская компания не сталкивается с нехваткой её процессоров.По данным Bloomberg, даже в случае отклонения Gain AI в США могут принять другой законопроект, который закрепит действующие ограничения на продажу чипов в КНР. По нему министерство торговли страны могут обязать отклонять все заявки на экспорт в Китай чипов мощнее тех, что уже разрешены для продажи. Эти меры могут ввести на 30 месяцев.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку, по которой компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж. #новости #nvidia