OpenAI выпустила обновлённую модель для программирования GPT-5.1-Codex-Max — она может непрерывно работать «больше 24 часов»

А также «эффективней» расходует токены. Новая модель доступна в сервисе для программирования Codex для подписчиков ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu, и Enterprise, сообщила OpenAI. В будущем её также можно будет использовать через API. GPT‑5.1-Codex-Max обучена на реальных задачах разработчиков и предназначена для работы в качестве ИИ-агента. Она может писать, проверять и тестировать код, решать математические задачи и проводить исследования. Модель обучали в том числе для работы в среде Windows, отмечает OpenAI. Она «эффективней» расходует токены и демонстрирует «лучшую производительность», чем GPT‑5.1-Codex с тем же объёмом ресурсов.Например, GPT‑5.1-Codex-Max может создавать «высококачественные интерфейсные» проекты с аналогичными функциями и качеством оформления, но по «гораздо более низкой» цене, чем предыдущая модель. Кроме того, GPT‑5.1-Codex-Max способна решать «более сложные» задачи, которые не выполняла до этого из-за ограничений контекста. Модель умеет «динамически архивировать» историю действий и удалять из неё лишнее. Это позволяет ей непрерывно работать над одной задачей больше 24 часов подряд. Артур ТомилкоAI29 сентAnthropic представила модель Claude Sonnet 4.5 — она может работать автономно в течение 30 часов подряд А в сервис для программирования Claude Code добавили функцию «контрольных точек», которая позволяет сохранять прогресс задачи и возвращаться к нему. #новости #codex #openai