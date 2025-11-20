Популярное
Артур Томилко
AI

OpenAI выпустила обновлённую модель для программирования GPT-5.1-Codex-Max — она может непрерывно работать «больше 24 часов»

А также «эффективней» расходует токены.

  • Новая модель доступна в сервисе для программирования Codex

    для подписчиков ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu, и Enterprise, сообщила OpenAI. В будущем её также можно будет использовать через API.

  • GPT‑5.1-Codex-Max обучена на реальных задачах разработчиков и предназначена для работы в качестве ИИ-агента. Она может писать, проверять и тестировать код, решать математические задачи и проводить исследования.
  • Модель обучали в том числе для работы в среде Windows, отмечает OpenAI. Она «эффективней» расходует токены и демонстрирует «лучшую производительность», чем GPT‑5.1-Codex с тем же объёмом ресурсов.

  • Например, GPT‑5.1-Codex-Max может создавать «высококачественные интерфейсные» проекты с аналогичными функциями и качеством оформления, но по «гораздо более низкой» цене, чем предыдущая модель.

  • Кроме того, GPT‑5.1-Codex-Max способна решать «более сложные» задачи, которые не выполняла до этого из-за ограничений контекста. Модель умеет «динамически архивировать» историю действий и удалять из неё лишнее. Это позволяет ей непрерывно работать над одной задачей больше 24 часов подряд.

