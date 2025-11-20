Yandex b2b Tech запустил ИИ-помощника для юристов

Он обучен на российском законодательстве и судебной практике, может отвечать на вопросы, а также анализировать и сопоставлять документы. Источник: Yandex b2b Tech«Нейроюрист» доступен на платформе Yandex Cloud, сообщила компания. Чтобы им воспользоваться, нужно заполнить форму. Каждому пользователю бесплатно доступно 20 запросов в месяц, лимит можно увеличить, купив подписку, цены на которую начинаются от 2000 рублей в месяц (50 запросов).Помощник работает на базе языковой модели Alice AI LLM, которую дообучили квалифицированные юристы. Он умеет работать в том числе с PDF-файлами, презентациями, изображениями, аудио- и видеозаписями. К примеру, можно отправить ему макеты рекламных баннеров и попросить проверить их на соответствие законодательству, поясняют в компании.«Нейроюрист» знает иерархию источников российского права. Он учитывает законодательство, судебную практику и разъяснения органов власти. Помощник разбирается в «наиболее востребованных сферах права»: трудовом, корпоративном, информационном и рекламном, а также даёт ответы по законодательству о защите прав потребителей и интеллектуальной собственности. Кроме этого, в него встроены ИИ-агенты для прикладных задач. Например, для анализа договоров и сопоставления двух версий одного и того же документа. Ещё его можно попросить упростить сложный юридический текст.Источник: Yandex b2b TechПо словам Yandex b2b Tech «Нейроюриста» в пилотном режиме опробовали около 50 партнёров «Яндекса». С августа 2025 года его тестируют в самой компании: за это время он выдал более 10 тысяч ответов — «86% из них получили хорошую оценку юристов».#новости #яндекс