Black Forest Labs представила модель для генерации изображений Flux.2 — можно добавить до десяти картинок-референсов

Модель понимает физику реального мира и может генерировать высокореалистичные картинки, говорят разработчики.Источник здесь и далее: Black Forest LabsПо словам разработчиков, Flux.2 сделали для «реальных» творческих задач, а не только для демоверсий и «веселья». Модель может генерировать «высококачественные» изображения, сохраняя единый стиль и следуя «структурированным промптам».Пользователи могут использовать до десяти изображений за раз в качестве референса для генерации и создавать картинки с более высокой детализацией, чёткими текстурами и «стабильным освещением».Компания улучшила генерацию текста на изображениях, добавив возможность создавать «сложную типографику», инфографику, мемы и макеты интерфейсов с «разборчивым текстом». Модель лучше следует «сложным» промптам и понимает физику реального мира.В семейство Flux.2 входят Flux.2 [pro] и Flux.2 [flex] (обе доступны на Flux Playground, через API и у партнёров запуска), Flux.2 [dev] (Hugging Face) и Flux.2 [klein] (доступа в закрытой бета-версии).Flux разрабатывает компания Black Forest Labs, которую в 2024 году запустили исследователи из Stability AI, компании-разработчика Stable Diffusion. Разработки стартапа использовала Х для создания картинок в чат-боте Grok.#новости