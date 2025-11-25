Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Black Forest Labs представила модель для генерации изображений Flux.2 — можно добавить до десяти картинок-референсов

Модель понимает физику реального мира и может генерировать высокореалистичные картинки, говорят разработчики.

Источник здесь и далее: Black Forest Labs
Источник здесь и далее: Black Forest Labs
  • По словам разработчиков, Flux.2 сделали для «реальных» творческих задач, а не только для демоверсий и «веселья». Модель может генерировать «высококачественные» изображения, сохраняя единый стиль и следуя «структурированным промптам».
  • Пользователи могут использовать до десяти изображений за раз в качестве референса для генерации и создавать картинки с более высокой детализацией, чёткими текстурами и «стабильным освещением».
  • Компания улучшила генерацию текста на изображениях, добавив возможность создавать «сложную типографику», инфографику, мемы и макеты интерфейсов с «разборчивым текстом». Модель лучше следует «сложным» промптам и понимает физику реального мира.
Black Forest Labs представила модель для генерации изображений Flux.2 — можно добавить до десяти картинок-референсов
  • В семейство Flux.2 входят Flux.2 [pro] и Flux.2 [flex] (обе доступны на Flux Playground, через API и у партнёров запуска), Flux.2 [dev] (Hugging Face) и Flux.2 [klein] (доступа в закрытой бета-версии).
Black Forest Labs представила модель для генерации изображений Flux.2 — можно добавить до десяти картинок-референсов
  • Flux разрабатывает компания Black Forest Labs, которую в 2024 году запустили исследователи из Stability AI, компании-разработчика Stable Diffusion. Разработки стартапа использовала Х для создания картинок в чат-боте Grok.

#новости

2
1
6 комментариев