Данила Бычков
AI

Samsung не смогла заключить со своей «дочкой» долгосрочный контракт на поставки чипов памяти для смартфонов — подразделение ориентируется на более прибыльные продукты для ИИ

Это может привести к повышению цен на новые смартфоны компании.

Источник: Sedaily
  • Полупроводниковое подразделение Samsung отказалось подписывать долгосрочный контракт на поставку чипов оперативной памяти со структурой компании, занимающейся производством смартфонов, пишет Sedaily. Вместо этого подразделения заключили трёхмесячный договор.
  • Samsung перераспределила мощности, чтобы удовлетворить спрос на более современные и прибыльные продукты для ИИ и максимизировать прибыль, отмечает издание. Это привело к нехватке и, как следствие, подорожанию «распространённых» чипов для смартфонов, из-за чего себестоимость устройств выросла.
  • В 2026 году компания выпустит линейку Galaxy S26, но её рентабельность оказалась под вопросом из-за роста цен на оперативную память. По данным Sedaily, цена одного из чипов, который используется в смартфонах Samsung Galaxy, выросла с начала 2025 года больше чем в два раза — с $33 до $70.
  • Ко второму кварталу 2026 года цены на оперативную память могут вырасти на 50%, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Counterpoint Research. Операционный директор Dell Джефф Кларк подчеркнул, что цены ещё никогда не росли такими темпами. По его словам, влияние на конечных потребителей «неизбежно».

#новости #samsung

