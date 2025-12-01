Samsung не смогла заключить со своей «дочкой» долгосрочный контракт на поставки чипов памяти для смартфонов — подразделение ориентируется на более прибыльные продукты для ИИ

Это может привести к повышению цен на новые смартфоны компании.Источник: SedailyПолупроводниковое подразделение Samsung отказалось подписывать долгосрочный контракт на поставку чипов оперативной памяти со структурой компании, занимающейся производством смартфонов, пишет Sedaily. Вместо этого подразделения заключили трёхмесячный договор.Samsung перераспределила мощности, чтобы удовлетворить спрос на более современные и прибыльные продукты для ИИ и максимизировать прибыль, отмечает издание. Это привело к нехватке и, как следствие, подорожанию «распространённых» чипов для смартфонов, из-за чего себестоимость устройств выросла.В 2026 году компания выпустит линейку Galaxy S26, но её рентабельность оказалась под вопросом из-за роста цен на оперативную память. По данным Sedaily, цена одного из чипов, который используется в смартфонах Samsung Galaxy, выросла с начала 2025 года больше чем в два раза — с $33 до $70.Ко второму кварталу 2026 года цены на оперативную память могут вырасти на 50%, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Counterpoint Research. Операционный директор Dell Джефф Кларк подчеркнул, что цены ещё никогда не росли такими темпами. По его словам, влияние на конечных потребителей «неизбежно».#новости #samsung