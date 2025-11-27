Мировые производители чипов предупредили о возможном дефиците и росте цен на оперативную память в 2026 году

Одна из причин — бум искусственного интеллекта. Ко второму кварталу 2026 года цены на оперативную память могут вырасти на 50%, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Counterpoint Research. Это приведёт к удорожанию производства «всего» — от смартфонов до автомобилей и медицинского оборудования, подчёркивает издание.Рост спроса на чипы вызван строительством инфраструктуры для ИИ. Производители перераспределяют мощности, чтобы удовлетворить спрос на более современные и прибыльные продукты, что приводит к нехватке распространённых чипов.По словам операционного директора Dell Джеффа Кларка, цены ещё никогда не росли такими темпами. Он отметил, что влияние на конечных потребителей «неизбежно». Глава HP Энрике Лорес заявил, что вторая половина 2026 года будет «особенно трудной».Южнокорейский производитель SK Hynix предупредил, что уже распродал весь объём оперативной памяти на 2026 год. Xiaomi также ожидает дефицита, который приведёт к росту цен на мобильные устройства.Спокойнее всех ситуацию оценивает Apple, отмечает Bloomberg. В компании подчеркнули, что хорошо справляются с управлением расходами. Для многих поставщиков Apple — крупнейший клиент, что позволяет ей обеспечивать выгодные условия поставок.#новости