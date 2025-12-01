Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Право
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Kling AI представила O1 — мультимодальную модель для генерации и редактирования видео

Доступна для платных пользователей.

Источник: Kling AI
  • Компания представила Kling O1. Пользователи смогут сгенерировать видео по текстовому описанию, загруженному изображению и другому ролику или выбранным референсам в библиотеке Elements. Можно загрузить до семи изображений или «элементов» без видео и до четырёх — с ним.
  • Продолжительность ролика — от трёх до десяти секунд. Редактировать видео можно по текстовым промптам — например, попросить модель поменять фон, ракурс, стиль или «время» съёмки с дневного на вечернее.
  • Цена зависит от продолжительности ролика и того, что используется в качестве референса, следует из гайда для пользователей. Если видео нет, генерация стоит 8 кредитов за секунду видео, если есть — 12 кредитов за секунду. Например, пятисекундное видео обойдётся в 40 или 60 кредитов.

Примеры пользователей

Источник: @PhotoGarrido
Источник: @rohanpaul_ai
Источник: @venturetwins
Источник: @venturetwins
Kling AI представила O1 — мультимодальную модель для генерации и редактирования видео
Kling AI представила O1 — мультимодальную модель для генерации и редактирования видео

Замена фона в видео. Источник: @roileean

#новости #kling

3
3 комментария