Kling AI представила O1 — мультимодальную модель для генерации и редактирования видео

Доступна для платных пользователей.Источник: Kling AI Компания представила Kling O1. Пользователи смогут сгенерировать видео по текстовому описанию, загруженному изображению и другому ролику или выбранным референсам в библиотеке Elements. Можно загрузить до семи изображений или «элементов» без видео и до четырёх — с ним.Продолжительность ролика — от трёх до десяти секунд. Редактировать видео можно по текстовым промптам — например, попросить модель поменять фон, ракурс, стиль или «время» съёмки с дневного на вечернее.Цена зависит от продолжительности ролика и того, что используется в качестве референса, следует из гайда для пользователей. Если видео нет, генерация стоит 8 кредитов за секунду видео, если есть — 12 кредитов за секунду. Например, пятисекундное видео обойдётся в 40 или 60 кредитов.Примеры пользователейИсточник: @PhotoGarridoИсточник: @rohanpaul_aiИсточник: @venturetwinsИсточник: @venturetwinsЗамена фона в видео. Источник: @roileean#новости #kling