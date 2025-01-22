Kling AI добавила бесплатную функцию Elements для создания ролика из изображений персонажа, одежды и локации

Пользователи примеряют образы на моделей и генерируют небольшие фильмы.В сервис можно загрузить до четырёх изображений, в окне для промпта прописать действия персонажа и особенности «съёмки». Для этого нужно выбрать модель Kling 1.6.Pierrick Chevallier Пользователи применяют функцию, чтобы демонстрировать одежду и создавать сцены с персонажами фильмов в разных локациях.Демонстрация одежды на персонаже. Источник: Halim AlrasihiПользователь создал сцены для ролика про Человека-паука с помощью Elements, субтитры и звук наложил отдельно. Источник: Hanqing_meЗапрос: «Женщина в красном пальто спокойно идёт между рядами врат тории. Камера перед ней двигается в её темпе, подчеркивая симметричную красоту дверей и её радостное, созерцательное настроение». Источник: Mayorking AIГенерация с одним персонажем в нескольких локациях. Источник: Dan Pradana В Kling дают 366 бесплатных кредитов в месяц. Генерация ролика с помощью функции Elements длиной пять секунд стоит 20 кредитов, десять секунд — 40 кредитов. Из-за количества желающий очередь на генерацию может длиться несколько часов.13 декабря 2024 года похожая функция Scene Ingredients появилась в сервисе Pika. Она доступна по подписке от $28 в месяц (около 2700 рублей по курсу ЦБ на 22 января 2025 года), по этому тарифу можно создавать по 40 видео с водяным знаком.#новости #kling
Прикольная фишка. Это как детская мечта, только в цифровом формате. Такое ощущение, что ты режиссер собственного мультфильма))
Девочки будут в восторге
Почему опция для добавления одежды обязательна 😣
Нейросети неплохо так продвигаются, выглядит уже намного реалистичней. Вот только один нюанс, уже не понимаешь, где сгенерировано видео, а где реальные люди😅 Даже рекламу теперь, наверняка, будут делать без людей
Функция Elements звучит круто, особенно для создания сцен с персонажами и демонстрации одежды. Жаль, что очередь долгая, но за бесплатные кредиты это отличный вариант попробовать.
Поиграться можно, но скро уже будет сложно понять натурпродукт или нет
Разрекламированная функция с огромной очередью и сомнительным результатом. Пока все эти нейросетевые 'шедевры' выглядят как дешёвая анимация из 2000-х. Проще нанять нормального моушн-дизайнера и получить качественный продукт, чем тратить время на эти эксперименты