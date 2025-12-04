Популярное
Данила Бычков
AI

Meta* «серьёзно» сократит затраты на метавселенную из-за её убыточности — Bloomberg

Речь идёт об увольнениях сотрудников и сокращении бюджета.

Источник: Quartz
  • Глава Meta* Марк Цукерберг решил сократить ресурсы, направленные на разработку метавселенной — направления, которое он называл будущим компании и причиной смены названия с Facebook* Inc., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Бюджет проекта в 2026 году могут урезать примерно на 30%, отмечает издание. Кроме того, план подразумевает увольнение части сотрудников, но конкретные цифры источники не назвали. Основная часть сокращений придётся на подразделение виртуальной реальности, которое генерирует большую часть расходов
  • Работа над созданием метавселенной подверглась критике со стороны инвесторов из-за «расточительности» — убытки проекта с 2021 года превысили $70 млрд.
  • Цукерберг почти полностью перестал упоминать метавселенную публично, подчёркивает Bloomberg. Часть аналитиков и инвесторов «давно» призывала главу Meta* закрыть проект, потому что он «пожирает ресурсы и не приносит прибыли».
  • В октябре 2025 года 404 Media сообщало, что Meta* пытается ускорить работу над метавселенной «в пять раз», призывая сотрудников использовать нейросети.
  • В 2022 году WSJ со ссылкой на внутренние отчёты компании писало, что у Horizon Worlds 200 тысяч пользователей в месяц. В 2023-м блогер Джарвис Джонсон выложил видео о том, как провёл в метавселенной неделю — он не видел там больше 900 активных пользователей в день.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

