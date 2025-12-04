Meta* «серьёзно» сократит затраты на метавселенную из-за её убыточности — Bloomberg

Речь идёт об увольнениях сотрудников и сокращении бюджета.Источник: QuartzГлава Meta* Марк Цукерберг решил сократить ресурсы, направленные на разработку метавселенной — направления, которое он называл будущим компании и причиной смены названия с Facebook* Inc., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Бюджет проекта в 2026 году могут урезать примерно на 30%, отмечает издание. Кроме того, план подразумевает увольнение части сотрудников, но конкретные цифры источники не назвали. Основная часть сокращений придётся на подразделение виртуальной реальности, которое генерирует большую часть расходовРабота над созданием метавселенной подверглась критике со стороны инвесторов из-за «расточительности» — убытки проекта с 2021 года превысили $70 млрд.Цукерберг почти полностью перестал упоминать метавселенную публично, подчёркивает Bloomberg. Часть аналитиков и инвесторов «давно» призывала главу Meta* закрыть проект, потому что он «пожирает ресурсы и не приносит прибыли».В октябре 2025 года 404 Media сообщало, что Meta* пытается ускорить работу над метавселенной «в пять раз», призывая сотрудников использовать нейросети.В 2022 году WSJ со ссылкой на внутренние отчёты компании писало, что у Horizon Worlds 200 тысяч пользователей в месяц. В 2023-м блогер Джарвис Джонсон выложил видео о том, как провёл в метавселенной неделю — он не видел там больше 900 активных пользователей в день.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta