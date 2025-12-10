Anthropic, OpenAI и Block запустили фонд Agentic AI Foundation для «прозрачного развития ИИ-агентов»

Их наработки, включая MCP, объединил Linux Foundation.Источник: AnthropicAgentic AI Foundation (AAIF) — целевой фонд Linux Foundation, соучредителями которого выступили Anthropic, Block и OpenAI. Они передали «в ведение» организации свои наработки. Их код будет открыт и общедоступен.Проект запустили при поддержке Google, Microsoft, AWS, Cloudflare и Bloomberg. Соучредители предполагают, что он поможет обеспечить прозрачное развитие агентного ИИ в интересах человечества. Компании будут совместно разрабатывать открытые стандарты и «ориентироваться на потребности сообщества».Anthropic предоставила протокол MCP для подключения ИИ-моделей к сторонним программам. Его используют в ChatGPT, Cursor, Gemini, Microsoft Copilot, Visual Studio Code и других продуктах. По данным стартапа, уже существует более 10 тысяч MCP-серверов, включая интеграции с приложениями компаний из списка Fortune 500.OpenAI — готовые инструкции AGENTS.md для ИИ-агентов, которые разработчики могут добавить в репозиторий. Block — фреймворк Goose для агентов с открытым исходным кодом.Объединение ключевых игроков под эгидой одного фонда, по задумке, должно гарантировать, что развивающаяся технология не будет сосредоточена в руках одной компании.Linux Foundation — некоммерческая организация, которая уже управляет такими проектами с открытым исходным кодом, как ядро Linux, Node.js, PyTorch и Kubernetes.#новости