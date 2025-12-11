Disney и OpenAI подписали трёхлетнее лицензионное соглашение — персонажей студии можно будет генерировать в Sora

Disney также инвестирует в компанию $1 млрд.Источник: OpenAIDisney стала первым «крупным» партнёром OpenAI по лицензированию контента в Sora, говорится в заявлении компании. Пользователям будут доступны для генерации более 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.Кроме того, Disney инвестирует в OpenAI $1 млрд и станет клиентом компании, используя её API для создания новых продуктов, а также внедрит ChatGPT для своих сотрудников.Подписчики сервиса Disney+ смогут смотреть на платформе «курируемые» подборки видео с персонажами Disney, сгенерированными с помощью Sora.Пользователи Sora получат возможность создавать ролики с персонажами студии в начале 2026 года.#новости #openai #disney