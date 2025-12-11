Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Disney и OpenAI подписали трёхлетнее лицензионное соглашение — персонажей студии можно будет генерировать в Sora

Disney также инвестирует в компанию $1 млрд.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • Disney стала первым «крупным» партнёром OpenAI по лицензированию контента в Sora, говорится в заявлении компании. Пользователям будут доступны для генерации более 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.
  • Кроме того, Disney инвестирует в OpenAI $1 млрд и станет клиентом компании, используя её API для создания новых продуктов, а также внедрит ChatGPT для своих сотрудников.
  • Подписчики сервиса Disney+ смогут смотреть на платформе «курируемые» подборки видео с персонажами Disney, сгенерированными с помощью Sora.
  • Пользователи Sora получат возможность создавать ролики с персонажами студии в начале 2026 года.

#новости #openai #disney

5
22 комментария