Google начала тестировать ИИ-браузер Disco — он сопровождает ответы интерактивными приложениями

Браузер экспериментальный и не заменит Chrome, пишет The Verge.Disco сгенерировал планировщик путешествия по Японии с интерактивной картой и календарём. Источник здесь и далее: GoogleGoogle Labs разработала технологию генеративных вкладок GenTabs на базе Gemini 3, которую тестирует в отдельном «умном» браузере Disco.Главная особенность — в ответ на запрос пользователя ИИ-модель создаёт индивидуальное приложение или визуализацию. Например, планировщик путешествия по Японии, календарь здорового питания с меню на неделю или 3D-модель Солнечной системы для ребёнка.Визуализация Солнечной системыЭкран разделён на две панели — чат с Gemini и набор вкладок. Как пишет The Verge, сначала чат-бот присылает несколько ссылок по запросу. Пользователь может изучить тему и отобрать сайты, которые нужно учесть при создании приложения, например — с каких страниц взять подборки достопримечательностей. По мере добавления новых ссылок Gemini будет редактировать визуализацию.Процесс работы с Disco Сначала Disco будут тестировать в режиме бесплатной закрытой бета-версии на macOS в США. Компания открыла запись в лист ожидания.#новости #google