Google добавила в Gemini функцию распознавания сгенерированного контента, созданного ИИ-моделями компании

Для этого она разработала цифровую метку.Генерации Nano Banana Pro. Источник: XЧат-боту можно Gemini прислать ролик или изображение и спросить, сгенерированы они или нет. Компания заявляет, что модель распознает ИИ-контент, созданный Veo и Nano Banana, даже если логотип был обрезан.Для этого Google разработала цифровой водяной знак SynthID, которым помечает генерации во всех своих ИИ-сервисах. Gemini также может указать, в каких моментах видео появляется метка — если ролик отредактировали с помощью нейросети. Возможность распознавания ИИ-изображений анонсировали в ноябре 2025 года.20 ноября Google выпустила обновлённую версию своей модели для создания картинок — Nano Banana Pro. Пользователи заметили, что она хорошо справляется с генерацией реалистичных людей. Некоторые писали, что во всех соцсетях нужно на законодательном уровне ввести обязательную маркировку ИИ-контента.Для генерации видео у Google есть модели Veo 2, Veo 3, которая генерирует ролики со звуком, и её улучшенная версия Veo 3.1.Валерия ИльинаAI4 сентNano Banana: как пользоваться ИИ-редактором фото от Google От редакцииТекст обновлён 24 ноября 2025 года.В соцсетях модель называют «лучшей» для генерации изображений.#новости #google