Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Образование
Путешествия
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google добавила в Gemini функцию распознавания сгенерированного контента, созданного ИИ-моделями компании

Для этого она разработала цифровую метку.

Генерации Nano Banana Pro. Источник:<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fzayleeai%2Fstatus%2F2001943686897189281%3Fs%3D20&postId=2657802" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> X</a>
Генерации Nano Banana Pro. Источник: X
  • Чат-боту можно Gemini прислать ролик или изображение и спросить, сгенерированы они или нет. Компания заявляет, что модель распознает ИИ-контент, созданный Veo и Nano Banana, даже если логотип был обрезан.
  • Для этого Google разработала цифровой водяной знак SynthID, которым помечает генерации во всех своих ИИ-сервисах. Gemini также может указать, в каких моментах видео появляется метка — если ролик отредактировали с помощью нейросети. Возможность распознавания ИИ-изображений анонсировали в ноябре 2025 года.
  • 20 ноября Google выпустила обновлённую версию своей модели для создания картинок — Nano Banana Pro. Пользователи заметили, что она хорошо справляется с генерацией реалистичных людей. Некоторые писали, что во всех соцсетях нужно на законодательном уровне ввести обязательную маркировку ИИ-контента.
  • Для генерации видео у Google есть модели Veo 2, Veo 3, которая генерирует ролики со звуком, и её улучшенная версия Veo 3.1.
Валерия Ильина
AI
Nano Banana: как пользоваться ИИ-редактором фото от Google
От редакции
Текст обновлён 24 ноября 2025 года.

В соцсетях модель называют «лучшей» для генерации изображений.

Nano Banana: как пользоваться ИИ-редактором фото от Google

#новости #google

4
25 комментариев