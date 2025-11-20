Пользователям бесплатной версии доступно «ограниченное» число генераций. У подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra расширенные лимиты. Но конкретные ограничения не раскрывают.

На всех сгенерированных в Nano Banana Pro изображениях есть водяной знак. Убрать его могут только подписчики тарифа Ultra.

Кроме того, Google добавила в Gemini инструмент распознавания сгенерированных изображений. Для этого нужно отправить боту картинку и спросить, сгенерирована ли она ИИ. В будущем функцию расширят на видео и аудио.