Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Google выпустила модель генерации изображений Nano Banana Pro на базе Gemini 3 Pro

А также добавила функцию распознавания сгенерированных изображений.

Пример генерации изображения в разных соотношениях сторон
Пример генерации изображения в разных соотношениях сторон
  • Nano Banana Pro поддерживает «любые» соотношения сторон и разрешения 1K, 2K или 4K, рассказали в Google.
  • Модель лучше справляется с генерацией текста на изображениях, в том числе на разных языках. Она также может использовать «более широкий спектр текстур, шрифтов и каллиграфии».
Пример с переводом надписи с английского на корейский без изменения остальных элементов изображения
Пример с переводом надписи с английского на корейский без изменения остальных элементов изображения
  • Nano Banana Pro позволяет регулировать углы обзора камеры и фокус, использовать сложную цветокоррекцию и менять освещение сцены. Например, заменить дневной режим на ночной.
Пример смены фокуса
Пример смены фокуса
Пример изменения освещения
Пример изменения освещения
Пример с изменением угла обзора
Пример с изменением угла обзора
  • Модель умеет объединять до 14 объектов и до пяти персонажей с разных кадров и создавать на их основе новые изображения, «сохраняя сходство и единообразие».
Пример объединения
Пример объединения
  • Nano Banana Pro также может генерировать инфографику, диаграммы и рукописные заметки на основе текстовых запросов и других изображений. Для этого она использует возможности «рассуждения» базовой модели Gemini 3 Pro.
Пример инфографики 
Пример инфографики 
  • Nano Banana Pro доступна в приложении и на сайте Gemini. Нужно выбрать в настройках модель Gemini 3 Pro, а затем нажать кнопку «Создать изображение». Модель также интегрируют в Google Slides, Google AI Studio, Gemini API, Vertex, NotebookLM и другие сервисы.

  • Пользователям бесплатной версии доступно «ограниченное» число генераций. У подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra расширенные лимиты. Но конкретные ограничения не раскрывают.

  • На всех сгенерированных в Nano Banana Pro изображениях есть водяной знак. Убрать его могут только подписчики тарифа Ultra.

  • Кроме того, Google добавила в Gemini инструмент распознавания сгенерированных изображений. Для этого нужно отправить боту картинку и спросить, сгенерирована ли она ИИ. В будущем функцию расширят на видео и аудио.

Пример проверки изображения
  • Google представила модель Gemini 3 Pro 18 ноября 2025 года. По словам компании, превью-версия модели «значительно превосходит» Gemini 2.5 Pro во всех основных бенчмарках и способна решать сложные задачи по широкому кругу тем. В ответах модель предлагает то, что пользователю «нужно услышать», а не что он «хочет услышать».

#новости #google #gemini #nanobanana

7
1
1
1
20 комментариев