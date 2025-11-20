А также добавила функцию распознавания сгенерированных изображений. Пример генерации изображения в разных соотношениях сторонNano Banana Pro поддерживает «любые» соотношения сторон и разрешения 1K, 2K или 4K, рассказали в Google.Модель лучше справляется с генерацией текста на изображениях, в том числе на разных языках. Она также может использовать «более широкий спектр текстур, шрифтов и каллиграфии».Пример с переводом надписи с английского на корейский без изменения остальных элементов изображенияNano Banana Pro позволяет регулировать углы обзора камеры и фокус, использовать сложную цветокоррекцию и менять освещение сцены. Например, заменить дневной режим на ночной.Пример смены фокусаПример изменения освещенияПример с изменением угла обзораМодель умеет объединять до 14 объектов и до пяти персонажей с разных кадров и создавать на их основе новые изображения, «сохраняя сходство и единообразие».Пример объединенияNano Banana Pro также может генерировать инфографику, диаграммы и рукописные заметки на основе текстовых запросов и других изображений. Для этого она использует возможности «рассуждения» базовой модели Gemini 3 Pro.Пример инфографики Nano Banana Pro доступна в приложении и на сайте Gemini. Нужно выбрать в настройках модель Gemini 3 Pro, а затем нажать кнопку «Создать изображение». Модель также интегрируют в Google Slides, Google AI Studio, Gemini API, Vertex, NotebookLM и другие сервисы.Пользователям бесплатной версии доступно «ограниченное» число генераций. У подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra расширенные лимиты. Но конкретные ограничения не раскрывают. На всех сгенерированных в Nano Banana Pro изображениях есть водяной знак. Убрать его могут только подписчики тарифа Ultra. Кроме того, Google добавила в Gemini инструмент распознавания сгенерированных изображений. Для этого нужно отправить боту картинку и спросить, сгенерирована ли она ИИ. В будущем функцию расширят на видео и аудио. Пример проверки изображенияGoogle представила модель Gemini 3 Pro 18 ноября 2025 года. По словам компании, превью-версия модели «значительно превосходит» Gemini 2.5 Pro во всех основных бенчмарках и способна решать сложные задачи по широкому кругу тем. В ответах модель предлагает то, что пользователю «нужно услышать», а не что он «хочет услышать».#новости #google #gemini #nanobanana