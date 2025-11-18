Модель доступна в том числе пользователям без подписки.Источник: Google Gemini 3 доступна для всех пользователей приложения Gemini и для подписчиков Google AI Pro и Ultra в режиме AI Mode в поиске. Также модель представлена в AI Studio, Vertex AI и новой платформе Google Antigravity, рассказала компания. У редактора vc.ru Gemini 3 Pro уже появилась в веб-версии Gemini.Превью-версия Gemini 3 Pro «значительно превосходит» модель Gemini 2.5 Pro во всех основных бенчмарках и способна решать сложные задачи по широкому кругу тем, отметила Google. В ответах модель предлагает то, что пользователю «нужно услышать», а не что он «хочет услышать».Источник: Google В AI Mode в поиске Google модель доступна в раскрывающемся меню. По словам компании, она лучше понимает «нюансы запроса» и может давать «интерактивные» ответы. «Скоро» компания обещает открыть доступ к Gemini 3 в AI Mode всем пользователям в США с более высокими лимитами для подписчиков Google AI Pro и Ultra.Пример ответа на запрос. Источник: Google В приложении Gemini благодаря модели Gemini 3 Pro ответы стали «более полезными и лаконичными», а приложения, которые пользователи создают в Canvas, — «более функциональными». Для использования модели нужно выбрать в раскрывающемся меню “Thinking”. Подписчики Google AI Plus, Pro и Ultra получат «повышенные лимиты».Источник: GoogleКомпания также представила Gemini 3 Deep Think — «улучшенный» режим рассуждений, который превзошёл результаты Gemini 3 Pro в тестах «Последний экзамен человечества», GPQA Diamond с вопросами по биологии, химии и физике и ARC-AGI-2 для измерения «общего интеллекта».Gemini 3 Deep Think пока доступна тестировщикам безопасности. «В ближайшие недели» компания планирует открыть доступ подписчикам Google AI Ultra.Источник: Google Google Antigravity — интегрированная среда разработки, ориентированная на использование ИИ-агентов для выполнения задач от имени пользователя и проверки кода. Она бесплатно доступна в публичной превью-версии с «щедрыми лимитами» на использование Gemini 3 Pro.Источник: Google#новости #google