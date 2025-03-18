Google добавила в Gemini режим Canvas для работы с текстом и кодом, как в ChatGPT

И функцию для создания ИИ-подкастов на основе документов.В чат-боте Gemini теперь есть Canvas — интерфейс для работы с текстом и кодом в режиме реального времени, как в ChatGPT. Пользователи могут выбрать этот режим в строке для промпта, рассказала Google.В Canvas можно попросить помощника предложить правки для текста, изменить его форматирование или отредактировать — например, сделать тон более формальным или неформальным, сократить или увеличить длину, переписать конкретные слова или предложения. Затем текст можно экспортировать в Google Docs.Разработчики могут генерировать и просматривать код, попросить помощника объяснить какой-то его фрагмент, посмотреть превью программы.Режим Canvas доступен по всему миру для пользователей Gemini и Gemini Advanced на всех языках, которые поддерживает помощник, в том числе русском.Источник: GoogleТакже Google добавила функцию Audio Overview, которая до этого была доступна в NotebookLM. Помощник создаст «подкаст» с двумя ИИ-ведущими на основе загруженных документов и слайдов. Сначала функция будет доступна только на английском языке.Источник: Google#новости #google #gemini