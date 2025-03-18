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Таня Боброва
AI

Google добавила в Gemini режим Canvas для работы с текстом и кодом, как в ChatGPT

И функцию для создания ИИ-подкастов на основе документов.

  • В чат-боте Gemini теперь есть Canvas — интерфейс для работы с текстом и кодом в режиме реального времени, как в ChatGPT. Пользователи могут выбрать этот режим в строке для промпта, рассказала Google.
  • В Canvas можно попросить помощника предложить правки для текста, изменить его форматирование или отредактировать — например, сделать тон более формальным или неформальным, сократить или увеличить длину, переписать конкретные слова или предложения. Затем текст можно экспортировать в Google Docs.
  • Разработчики могут генерировать и просматривать код, попросить помощника объяснить какой-то его фрагмент, посмотреть превью программы.
  • Режим Canvas доступен по всему миру для пользователей Gemini и Gemini Advanced на всех языках, которые поддерживает помощник, в том числе русском.
Источник: Google
  • Также Google добавила функцию Audio Overview, которая до этого была доступна в NotebookLM. Помощник создаст «подкаст» с двумя ИИ-ведущими на основе загруженных документов и слайдов. Сначала функция будет доступна только на английском языке.
Источник: Google

#новости #google #gemini

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