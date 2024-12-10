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vc.ru
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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI открыла для всех пользователей Canvas — интерфейс ChatGPT для работы с текстом и кодом

Компания представила его в начале октября 2024 года.

  • OpenAI объявила, что инструмент Canvas вышел из бета-версии и доступен всем пользователям. Компания представила его в октябре 2024 года, на старте он был доступен только пользователям платных подписок.
  • Canvas предназначен для работы с текстами и кодом. В презентации разработчики, например, показали, как ChatGPT сгенерировал текст на запрос «Помоги написать рождественскую историю о глупых эльфах для детей» в интерфейсе. Затем они отредактировали её, как в обычном сервисе для работы с документами, и добавили эмодзи.
Редактирование истории, сгенерированной ChatGPT в Canvas. Скриншот vc.ru
Редактирование истории, сгенерированной ChatGPT в Canvas. Скриншот vc.ru
ChatGPT оставил комментарии к эссе в Canvas. Скриншот TechCrunch
ChatGPT оставил комментарии к эссе в Canvas. Скриншот TechCrunch
  • В другом примере разработчики открыли в Canvas фрагмент кода на Python и попросили ChatGPT помочь найти ошибки. Чат-бот дал ответ в соседнем открытом окне, а затем помог исправить ошибки по кнопке в интерфейсе Canvas.
Презентация четвёртого дня анонсов от OpenAI

#новости #openai

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22
7 комментариев
Бегите, глупцы!

Если по началу нейронки казались чем-то полезным, то последнее время они все больше выглядят как хайп.

1
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Веселый стробоскоп

Можно будет закидывать список продуктов из холодоса и мутить рецепты

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Камиль Харисян

Можно даже просто фото содержимого холодильника уже давно

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Вадим Д.

Это хорошо, это молодцы.

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dru dru

Пусть заказ пиццы домой бесплатно сгенерирует

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Евгений Гуров

Мои поздравления глупым эльфам))) Теперь у них есть своя рождественская история, написанная ИИ)

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Денис Буйлов

Для меня это просто находка, учитывая, как легко можно редактировать и улучшать тексты и код прямо в одном интерфейсе

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