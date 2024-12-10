OpenAI открыла для всех пользователей Canvas — интерфейс ChatGPT для работы с текстом и кодом

Компания представила его в начале октября 2024 года.OpenAI объявила, что инструмент Canvas вышел из бета-версии и доступен всем пользователям. Компания представила его в октябре 2024 года, на старте он был доступен только пользователям платных подписок.Canvas предназначен для работы с текстами и кодом. В презентации разработчики, например, показали, как ChatGPT сгенерировал текст на запрос «Помоги написать рождественскую историю о глупых эльфах для детей» в интерфейсе. Затем они отредактировали её, как в обычном сервисе для работы с документами, и добавили эмодзи.Редактирование истории, сгенерированной ChatGPT в Canvas. Скриншот vc.ruChatGPT оставил комментарии к эссе в Canvas. Скриншот TechCrunchВ другом примере разработчики открыли в Canvas фрагмент кода на Python и попросили ChatGPT помочь найти ошибки. Чат-бот дал ответ в соседнем открытом окне, а затем помог исправить ошибки по кнопке в интерфейсе Canvas.Презентация четвёртого дня анонсов от OpenAI#новости #openai
Если по началу нейронки казались чем-то полезным, то последнее время они все больше выглядят как хайп.
Можно будет закидывать список продуктов из холодоса и мутить рецепты
Можно даже просто фото содержимого холодильника уже давно
Это хорошо, это молодцы.
Пусть заказ пиццы домой бесплатно сгенерирует
Мои поздравления глупым эльфам))) Теперь у них есть своя рождественская история, написанная ИИ)
Для меня это просто находка, учитывая, как легко можно редактировать и улучшать тексты и код прямо в одном интерфейсе