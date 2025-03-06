Google начал тестировать ИИ-режим в поисковике: нейросеть отвечает на длинные запросы, прикрепляя ссылки и медиа

Экспериментальную функцию называют «расширением» AI Overviews, пока она доступна подписчикам One AI Premium.Компания в тестовом режиме запустила AI Mode на базе Gemini 2.0. Он «расширяет» возможности AI Overviews — кратких сводок со ссылками на источники. Ответы в новом режиме будут больше похожи на сводки ИИ-поисковика Perplexity.Нейросеть научилась подкреплять найденные факты ссылками на источники, и если она «не уверена» в ответе, то выдаст только список сайтов, рассказал вице-президент по продуктам Google Search Робби Стайн.Также модель определяет, когда в сводку лучше добавить изображение или видео — например по запросу «как сделать».Нейросеть ищет ответ на запрос «В чём разница между "умным" кольцом, часами и ковриком в функции отслеживания сна». Потом пользователь уточняет, что происходит с ритмом сердца во время глубокого сна. Источник: GoogleВ AI Mode можно задавать вопросы «в два раза длиннее, чем в традиционном поиске», а потом уточнять детали. Например, режим поможет в изучении новой темы или сравнении нескольких продуктов.ИИ-режим сначала смогут протестировать подписчики Google One AI Premium за $20 в месяц (1795 рублей по курсу ЦБ на 6 марта 2025 года) в приложении Search Labs или веб-версии. Регистрация в Search Labs открыта для пользователей из США.Также Google добавил Gemini 2.0 в режим коротких ИИ-сводок AI Overviews. Модель помогает отвечать на вопросы по программированию и математике «продвинутого уровня». AI Overviews начали внедрять в мае 2024 года: сначала в США, а потом в 100 других странах.Полина ЛааксоAI25 феврEdtech-компания Chegg подала в суд на Google из-за кратких ИИ-ответов в её поисковике — они лишают Chegg части трафика и выручки «Умные» ответы в Google показываются более чем в 100 странах — над ссылочной выдачей. #новости #google #gemini