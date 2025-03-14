Google открыла пользователям без платной подписки доступ к функции Deep research в Gemini

И добавила в бота экспериментальную версию персонализации: помощник будет обращаться к истории поиска пользователя, чтобы давать более релевантные рекомендации.Google представила режим Deep research для анализа информации в декабре 2024 года. На старте он был доступен платным подписчикам Gemini Advanced. Теперь доступ к режиму получили все пользователи, рассказала компания.Deep research можно выбрать в списке моделей или в подсказках. Бесплатно режим доступен «несколько раз в месяц», по всему миру на более чем 45 языках, в том числе русском. В боте указано, что бесплатно можно получить пять отчётов в месяц. Пользователи Gemini Advanced получат «расширенный доступ».Скриншот vc.ruGoogle также добавила в Deep research экспериментальную версию «рассуждающей» модели — Gemini 2.0 Flash Thinking. Компания рассчитывает, что сочетание режима исследований и рассуждения позволит повысить качество отчётов. У редактора vc.ru при переключении на эту модель режим Deep research не работает.Сама Gemini 2.0 Flash Thinking стала «эффективнее и быстрее». Пользователи Gemini Advanced получили доступ к контекстному окну в 1 млн токенов — это примерно 750 тысяч слов, указывает TechCrunch.Также Google добавила экспериментальную версию персонализации ответов. Можно подключить историю поиска к Gemini — тогда бот будет давать ответы на основе интересов пользователя. В будущем компания хочет добавить возможность подключения других своих сервисов.Google приводит такой пример использования: пользователь спрашивает Gemini, куда стоит отправиться в отпуск летом, помощник находит подходящие запросы из поиска (тропики, семейный отдых) и даёт рекомендации на основе их. Функцию можно отключить в любое время.Персонализация ответов доступна сначала в веб-версии, после появится на мобильных устройствах, пишет TechCrunch. Она будет доступна на более чем 40 языках в «большинстве» стран, за исключением стран Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.Источник: Google#новости #google