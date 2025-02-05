Google представила экспериментальную версию «рассуждающей» модель Gemini 2.0 Pro

Версия Gemini 2.0 Flash Thinking теперь доступна в одноимённом чат-боте компании и через API в Google AI Studio и Vertex AI.Google сообщила о запуске Gemini 2.0 Pro Experimental в своём блоге. По словам компании, модель превосходит Gemini 1.5 Pro в задачах, связанных с математикой и программированием, а также обладает «лучшим пониманием знаний о мире».Экспериментальная версия Gemini 2.0 Pro доступна разработчикам в Google AI Studio и Vertex AI, а также пользователям с подпиской Gemini Advanced за $20 в месяц.Компания также сделала «рассуждающую» модель Gemini 2.0 Flash Thinking, которую представили в декабре 2024 года, доступной всем пользователям своего чат-бота. Её можно выбрать в настройках сервиса.Помимо этого, Google представила «экономичную» модель Gemini 2.0 Flash-Lite. Она работает с большей эффективностью, чем Gemini 1.5 Flash при той же скорости и стоимости использования. Доступна в Google AI Studio и Vertex AI.Фото TechCrunch#новости #google #gemini
Рассуждающих уже полно, срочно нужны осуждающие модели.
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А когда что то жизнспособное выпустят?
Стоит полагать, что это будет самая мощная нейронка, учитывая, что обычная модель Gemini 2.0 Pro (которая без рассуждений) находится на втором месте в топе на lmarena.ai