Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Google представила экспериментальную версию «рассуждающей» модель Gemini 2.0 Pro

Версия Gemini 2.0 Flash Thinking теперь доступна в одноимённом чат-боте компании и через API в Google AI Studio и Vertex AI.

  • Google сообщила о запуске Gemini 2.0 Pro Experimental в своём блоге. По словам компании, модель превосходит Gemini 1.5 Pro в задачах, связанных с математикой и программированием, а также обладает «лучшим пониманием знаний о мире».
  • Экспериментальная версия Gemini 2.0 Pro доступна разработчикам в Google AI Studio и Vertex AI, а также пользователям с подпиской Gemini Advanced за $20 в месяц.
  • Компания также сделала «рассуждающую» модель Gemini 2.0 Flash Thinking, которую представили в декабре 2024 года, доступной всем пользователям своего чат-бота. Её можно выбрать в настройках сервиса.
  • Помимо этого, Google представила «экономичную» модель Gemini 2.0 Flash-Lite. Она работает с большей эффективностью, чем Gemini 1.5 Flash при той же скорости и стоимости использования. Доступна в Google AI Studio и Vertex AI.
Фото TechCrunch
Фото TechCrunch

#новости #google #gemini

3
1
4 комментария
Вадим Д.

Рассуждающих уже полно, срочно нужны осуждающие модели.

— Напиши статью на тему...
— Осуждаю лентяев, тебе надо — ты и пиши.

1
Ответить
Драка вегетарианца с людоедом

— Напиши статью на тему... — Вам вынесен приговор по статье 6.21 КоАП РФ, вердикт вынесен и не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 настоящего Кодекса.

Ответить
буква Ю

А когда что то жизнспособное выпустят?

Ответить
Эмобой из 2007

Стоит полагать, что это будет самая мощная нейронка, учитывая, что обычная модель Gemini 2.0 Pro (которая без рассуждений) находится на втором месте в топе на lmarena.ai

Ответить