Евгения Евсеева
AI

«Яндекс Переводчик» добавил ИИ-режим перевода — для сложных и длинных текстов

Обычный режим перевода тоже останется.

Источник: «Яндекс»
  • Он основан на больших языковых моделях — они лучше анализируют контекст, чтобы сохранить стиль оригинала и обеспечить точность перевода, рассказали в «Яндексе».
  • Например, в названии фильма Me Before You машинный перевод может выдать перевод «Я перед тобой». В ИИ-режиме «Переводчик» выбирает идиоматичный вариант — «До встречи с тобой». По такому же принципу сервис работает с устойчивыми выражениями.
  • В зависимости от задачи пользователи могут в любой момент выбрать режим в «Переводчике» — новый или классический. В первом на перевод уйдёт больше времени, так как модель проводит «более тщательный анализ» контекста.
  • ИИ-режим доступен на сайте и в приложении «Переводчика» для английского, французского, немецкого, итальянского, испанского языков. Можно переводить с них на русский и обратно. Есть ограничение по количеству запросов — какое именно, в компании не раскрывают.

#новости #яндекспереводчик

