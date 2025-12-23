«Яндекс» обновил «Браузер» — «Алиса AI» в нём умеет отвечать на вопросы по видео и документам

Функция пока доступна пользователям из листа ожидания. «Алиса AI» научилась анализировать открытые видео и документы и отвечать на вопросы по их содержанию, рассказали в компании. Ей не нужно объяснять контекст или задавать сложный запрос, так как ИИ-ассистент знает, что находится на странице.Например, можно включить видео с рецептом и спросить, какие ингредиенты в нём используются, либо открыть объёмный документ и попросить выписать из него нужную информацию. ИИ-ассистент оформит данные в виде тезисов.Чтобы задать вопрос, нужно нажать кнопку «Спросить ”Алису AI”» — тогда откроется диалог с нейросетью на боковой панели.Доступ к новым функциям сначала появится у тех, кто записывался в лист ожидания. В ближайшее время его откроют всем.Возможность задавать вопросы к документам доступна для PDF-файлов, а также для текстов, открытых в «Поиске» или в «Google Документах». Чтобы сделать это в «Яндекс Документах», нужно выбрать опцию «Просмотреть» в меню файла. В будущем функция станет доступна и для других источников. Задавать вопросы по видео можно на «VK Видео», Rutube, YouTube и «Дзене». На каких языках «Алиса AI» понимает видео — не уточняют.Евгения ЕвсееваAI27 авг«Яндекс» открыл доступ к тестированию «Алисы» с функциями ИИ-агента Она сможет самостоятельно собрать корзину продуктов, найти билеты на концерт, составить маршрут путешествия и другое.#новости #яндекс