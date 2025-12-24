Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Perplexity начал отключать подписку Pro у пользователей, которые приобрели её через посредников в обход правил — Rozetked

В России подписки продавались на разных площадках за 100-200 рублей.

Источник: Rozetked
Источник: Rozetked
  • ИИ-поисковик Perplexity разослал некоторым пользователям письма с уведомлением об отключении подписки Pro, пишет Rozetked. Это могло коснуться тех, кто купил доступ через посредников — например, на маркетплейсах.
  • В письмах говорится, что «учётная запись Perplexity Pro не соответствует данным о получении рекламного предложения в соответствии с предусмотренной процедурой», а доступ к ней немедленно прекращается.
  • У Perplexity есть несколько акций с бесплатным доступом к подписке Pro на 12 месяцев в разных странах, отмечает издание. Например, её могут получить все клиенты индийского мобильного оператора Bharti Airtel. Эти предложения недоступны в России, но активировать подписку можно через маркетплейсы «за 100-200 рублей», подчёркивает Rozetked.
  • Информацию об отключении подписки также подтвердили некоторые пользователи в Telegram-канале издания. При этом Perplexity предлагает подать апелляцию тем, кто считает, что его подписка была деактивирована ошибочно.

#новости #perplexity

20
7
4
63 комментария