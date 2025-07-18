Perplexity бесплатно предоставит годовую подписку Pro всем абонентам индийского оператора Bharti Airtel — их около 360 млн человек

Тариф Perplexity Pro стоит $200 в год. ИИ-поисковик Perplexity подписал партнёрское соглашение с индийской телеком-компанией Bharti Airtel, в рамках которого около 360 млн абонентов компании бесплатно получат годовую подписку Perplexity Pro, пишет Techcrunch.За счёт этого шага Perplexity рассчитывает закрепиться на одном из крупнейших в мире рынков, отмечает издание. По данным India Dispatch, в 2025 году количество пользователей интернета в Индии превысит 900 млн человек.Во втором квартале 2025-го количество скачиваний Perplexity в Индии выросло на 600% год к году и составило 2,8 млн загрузок. Показатели ChatGPT от OpenAI выросли на 587% за аналогичный период, достигнув 46,7 млн скачиваний.Также Perplexity обогнал ChatGPT по темпам роста числа ежемесячных активных пользователей в Индии во втором квартале 2025 года — 640% год к году против 350%.Но в абсолютных числах ИИ-поисковик всё ещё отстаёт от своего конкурента на индийском рынке — 3,7 млн ежемесячных активных пользователей у Perplexity и 19,8 млн у ChatGPT.18 июля 2025 года СМИ сообщили, что Perplexity привлёк $100 млн при оценке в $18 млрд.#новости #perplexity