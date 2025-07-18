ИИ-поисковик Perplexity привлёк инвестиции при оценке в $18 млрд — СМИ

В конце 2024 года сервис, по данным СМИ, оценивали в $9 млрд.О раунде инвестиций сообщили Bloomberg и Financial Times. В рамках него компания привлекла $100 млн, говорит источник Bloomberg.Сделка — продолжение раунда от мая 2025 года, в котором ИИ-поисковик получил оценку в $14 млрд. По данным FT, компания ещё тогда планировала достичь оценки в $18 млрд, но «встретила сопротивление инвесторов». Однако после завершения раунда к ней обратились новые инвесторы, готовые вложиться при такой стоимости компании.В Perplexity отказались от комментариев.В марте 2025 года источники СМИ говорили, что Perplexity ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций на сумму от $500 млн до $1 млрд при оценке компании в $18 млрд. Для сравнения: в декабре 2024-го инвесторы оценивали стартап в $9 млрд.Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. У сервиса есть бесплатная и платная версия за $20 в месяц (1563 рубля по курсу ЦБ на 18 июля 2025 года). В апреле 2025-го стартап добавил голосового ассистента, который может отправлять письма, включать подкасты или видео.#новости #perplexity