Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Телеграм
Образование
Право
Инвестиции
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

ИИ-поисковик Perplexity запланировал привлечь $500 млн при оценке в $14 млрд — источники

В конце 2024 года сервис, по данным СМИ, оценивали в $9 млрд.

  • Perplexity находится на продвинутой стадии переговоров о привлечении $500 млн при оценке в $14 млрд, рассказали источники The Wall Street Journal. Об этом же говорят собеседники CNBC и Bloomberg. По их словам, раунд возглавит венчурная фирма Accel.
  • В марте 2025 года источники СМИ говорили, что Perplexity ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций на сумму от $500 млн до $1 млрд при оценке компании в $18 млрд. Для сравнения: в декабре 2024-го инвесторы оценивали стартап в $9 млрд.
  • Представитель Accel отказался от комментариев. Perplexity не ответил на запрос.
  • Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. У сервиса есть бесплатная и платная версия за $20 в месяц (около 1600 рублей по курсу ЦБ на 12 мая 2025 года). В апреле 2025-го стартап добавил голосового ассистента, который может отправлять письма, включать подкасты или видео.

#новости #perplexity

10
20 комментариев