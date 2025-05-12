ИИ-поисковик Perplexity запланировал привлечь $500 млн при оценке в $14 млрд — источники

В конце 2024 года сервис, по данным СМИ, оценивали в $9 млрд.Perplexity находится на продвинутой стадии переговоров о привлечении $500 млн при оценке в $14 млрд, рассказали источники The Wall Street Journal. Об этом же говорят собеседники CNBC и Bloomberg. По их словам, раунд возглавит венчурная фирма Accel.В марте 2025 года источники СМИ говорили, что Perplexity ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций на сумму от $500 млн до $1 млрд при оценке компании в $18 млрд. Для сравнения: в декабре 2024-го инвесторы оценивали стартап в $9 млрд.Представитель Accel отказался от комментариев. Perplexity не ответил на запрос.Основанный в 2022 году Perplexity разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. У сервиса есть бесплатная и платная версия за $20 в месяц (около 1600 рублей по курсу ЦБ на 12 мая 2025 года). В апреле 2025-го стартап добавил голосового ассистента, который может отправлять письма, включать подкасты или видео.#новости #perplexity