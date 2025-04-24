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vc.ru
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Ася Карпова
AI

В Perplexity появился голосовой ассистент — он может отправлять письма, включать подкасты или видео

Помощник доступен в приложении на iOS, в том числе без подписки.

  • В ИИ-поисковике появился голосовой помощник, который может найти информацию в интернете по запросу, а также взаимодействовать с другими приложениями. Он поддерживает русских язык.
ИИ-помощник ищет ответ на запрос в российских источниках. Скринкаст vc.ru
  • Разработчики заявляют, что Perplexity может помочь составить черновик электронного письма, забронировать столик и поставить напоминание в календаре.
Попросили Perplexity отправить электронное письмо. Он спросил адрес, тему и текст, а затем открыл составленный черновик в почте на iPhone. Скринкаст vc.ru
  • Perplexity не бронирует столики сам, а ищет свободные места в заданном кафе в сервисе OpenTable, а затем перенаправляет пользователя на страницу подтверждения брони. На сайте нет российских ресторанов.
Страница, на которую Perplexity перенаправил после просьбы забронировать столик в ресторане на ВДНХ. Скриншот vc.ru
Страница, на которую Perplexity перенаправил после просьбы забронировать столик в ресторане на ВДНХ. Скриншот vc.ru
  • Также помощник может найти и включить подкасты в Apple Podcasts или видео на YouTube.
Perplexity ищет подкаст по запросу и открывает его в приложении. Источник: Perplexity
  • ИИ может искать контент не по конкретному названию или автору, а по теме, например — включить «популярный подкаст про крипту».
Perplexity нашёл видео по запросу «как избавиться от весенней аллергии» и несколько подкастов про криптовалюту
Perplexity нашёл видео по запросу «как избавиться от весенней аллергии» и несколько подкастов про криптовалюту
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить или установить приложение Perplexity на iOS и нажать на значок звуковой волны. Сам сервис открывается из России, а голосовой помощник не работает с российских IP-адресов.

#новости #perplexity

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