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Артур Томилко
Инвестиции

ИИ-поисковик Perplexity запланировал привлечь до $1 млрд и получить оценку в $18 млрд — СМИ

В декабре 2024-го его оценивали в $9 млрд.

  • Perplexity ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций на сумму от $500 млн до $1 млрд при оценке компании в $18 млрд. Об этом сообщают источники Bloomberg, CNBC и Reuters.
  • Оценка, на которую рассчитывает Perplexity, в два раза превышает уровень последнего публичного раунда финансирования. В декабре 2024 года инвесторы вложили в стартап $500 млн, оценив его в $9 млрд.
  • Компания стремится расширить своё присутствие на рынке ИИ в условиях растущей конкуренции, отмечает Bloomberg. В феврале 2025 года она анонсировала создание венчурного фонда для поддержки стартапов и запуск собственного ИИ-браузера Comet.
  • Perplexity основана в 2022 году. Она разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. Помимо бесплатных функций, у сервиса есть подписка за $20 в месяц. В марте 2024-го компания говорила, что у неё 15 млн активных пользователей.
  • По словам собеседника Bloomberg, текущая годовая выручка Perplexity составляет $100 млн.

#новости #perplexity

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