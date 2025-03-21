ИИ-поисковик Perplexity запланировал привлечь до $1 млрд и получить оценку в $18 млрд — СМИ

В декабре 2024-го его оценивали в $9 млрд.Perplexity ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций на сумму от $500 млн до $1 млрд при оценке компании в $18 млрд. Об этом сообщают источники Bloomberg, CNBC и Reuters.Оценка, на которую рассчитывает Perplexity, в два раза превышает уровень последнего публичного раунда финансирования. В декабре 2024 года инвесторы вложили в стартап $500 млн, оценив его в $9 млрд.Компания стремится расширить своё присутствие на рынке ИИ в условиях растущей конкуренции, отмечает Bloomberg. В феврале 2025 года она анонсировала создание венчурного фонда для поддержки стартапов и запуск собственного ИИ-браузера Comet.Perplexity основана в 2022 году. Она разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. Помимо бесплатных функций, у сервиса есть подписка за $20 в месяц. В марте 2024-го компания говорила, что у неё 15 млн активных пользователей.По словам собеседника Bloomberg, текущая годовая выручка Perplexity составляет $100 млн.#новости #perplexity