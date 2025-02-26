ИИ-поисковик Perplexity запустит венчурный фонд на $50 млн — CNBC

Для поддержки стартапов на предпосевной и посевной стадиях, базирующихся в США.Большую часть капитала предоставят сторонние партнёры, но Perplexity направит часть средств, ранее привлечённых на развитие компании, узнал CNBC. В декабре 2024 года она закрыла раунд на $500 млн при оценке $9 млрд.По данным издания, генеральными партнёрами выступят Келли Грациадей и Джоанна Ли Шевеленко, которые управляют фондом F7 Ventures. Пока неясно, продолжат ли они руководить F7 или сосредоточат усилия на работе с венчурным фондом Perplexity.На фото — сооснователь гендиректор Perplexity Аравинд Шринивас. SeongJoon Cho / BloombergPerplexity AI основали в 2022 году. Он разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. Пользователи могут также выбрать режим Focus, чтобы выполнить поиск по определённым источникам — например, среди научных работ.25 февраля 2025 года компания анонсировала запуск ИИ-браузера Comet. Это будет браузер «для агентского поиска». Точную дату запуска и другие подробности не раскрыли.#новости #perplexity