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Артур Томилко
AI

Разработчик ИИ-поисковика Perplexity анонсировал запуск ИИ-браузера Comet

И открыла запись в лист ожидания.

  • О планах «в ближайшее время» представить новый продукт, Perplexity объявила в X. По словам компании, Comet — браузер «для агентского поиска». Точную дату запуска и другие подробности не раскрыли.
  • На сайте Perplexity открыта запись в лист ожидания. Компания также «активно» набирает специалистов в команду разработки ИИ-бразуера.
  • Стартап собирается выйти на «очень тесный рынок», отмечает TechCrunch. Помимо Chrome и других крупных игроков, существует множество альтернативных браузеров. О планах запустить в начале 2025 года свой ИИ-браузер ранее рассказывала The Browser Company, которая разрабатывает Arc.
  • Стартап Perplexity AI основан в 2022 году. Он разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. Пользователи могут также выбрать режим Focus, чтобы выполнить поиск по определённым источникам — например, среди научных работ.
  • В январе 2024 года инвесторы оценивали Perplexity в $520 млн, в апреле — в $1 млрд, в июне — уже в $3 млрд. В декабре источники СМИ сообщали, что компания закрыла раунд на $500 млн при оценке в $9 млрд.

#новости #perplexity

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