Разработчик ИИ-поисковика Perplexity анонсировал запуск ИИ-браузера Comet

И открыла запись в лист ожидания. О планах «в ближайшее время» представить новый продукт, Perplexity объявила в X. По словам компании, Comet — браузер «для агентского поиска». Точную дату запуска и другие подробности не раскрыли.На сайте Perplexity открыта запись в лист ожидания. Компания также «активно» набирает специалистов в команду разработки ИИ-бразуера.Стартап собирается выйти на «очень тесный рынок», отмечает TechCrunch. Помимо Chrome и других крупных игроков, существует множество альтернативных браузеров. О планах запустить в начале 2025 года свой ИИ-браузер ранее рассказывала The Browser Company, которая разрабатывает Arc.Стартап Perplexity AI основан в 2022 году. Он разрабатывает ИИ-бота для поиска информации с указанием ссылок на источники. Пользователи могут также выбрать режим Focus, чтобы выполнить поиск по определённым источникам — например, среди научных работ.В январе 2024 года инвесторы оценивали Perplexity в $520 млн, в апреле — в $1 млрд, в июне — уже в $3 млрд. В декабре источники СМИ сообщали, что компания закрыла раунд на $500 млн при оценке в $9 млрд.#новости #perplexity