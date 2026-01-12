Google представила открытый протокол для покупок с использованием ИИ-агентов

Universal Commerce Protocol (UCP) должен упростить процесс совершения онлайн-покупок для ИИ-агентов — от поиска товаров до послепродажной поддержки, сообщила Google.

UCP поддерживает работу с другими агентскими протоколами, в том числе Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent (A2A) и Model Context Protocol (MCP). Разработчики могут подключать нужные расширения протокола в зависимости от их потребностей.

В ближайшее время Google начнёт использовать UCP в режиме ИИ-поиска и в приложениях Gemini. Пользователи смогут оформлять заказы без перехода на сайты продавцов. Покупки можно будет оплачивать через Google Pay или PayPal, а данные для доставки предоставлять автоматически из Google Wallet.