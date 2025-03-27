MCP «завирусился» в соцсети X в марте 2025 года — он помогает ИИ напрямую подключаться к сторонним приложениям.Model Context Protocol — это стандарт с открытым исходным кодом от Anthropic, который позволяет разработчикам подключать Claude Sonnet к программам, репозиториям и бизнес-инструментам, чтобы он считывал данные или работал в них, опираясь на текстовые команды пользователя.Один из популярных «MCP-серверов» — интеграция Claude с Blender. С его помощью ИИ может делать 3D-модели в программе.Пользователь просит Claude создать 3D-сцену пляжа через Blender MCP. Источник: taziku_co«Люди обожают MCP», написал глава OpenAI Сэм Альтман в посте в X. Пока OpenAI добавила поддержку протокола во фреймворк SDK, где разработчики создают ИИ-агентов. Позже его интегрируют «во все продукты» компании, включая десктопное приложение ChatGPT — можно будет подключаться к другим приложениям и писать запрос напрямую в чат-боте.На пост Альтмана ответил глава Anthropic по продуктам Майк Кригер. «Рад видеть, что любовь к MCP дошла и до OpenAI — добро пожаловать!», — написал он и добавил, что у разработки уже тысячи интеграций.Anthropic представила универсальную систему MCP в ноябре 2024 года.Claude подключается напрямую к GitHub и сам создаёт веб-страницу. Демонстрация работы агента в режиме реального времени. Источник: AnthropicНо «вирусным» протокол стал после выхода рассуждающей модели Claude 3.7 Sonnet в конце февраля 2025 года. Пользователи заметили, что она «с первого раза» создаёт игры и приложения и начали подключать её к сторонним сервисам.Свой «MCP-сервер» запустил ИИ-поисковик Perplexity, к нему можно подключить Claude: чат-бот будет запрашивать у сервиса нужную информацию. Также поддержку протокола добавили платформа для b2b-продаж Apollo и онлайн-среда разработки Replit.Частные разработчики запускают MCP для интеграции с музыкальными редакторами, сервисами для дизайнеров, например Figma, а ещё для поиска по базе медицинских исследований.Claude «создаёт» трек в музыкальной программе Ableton. Источник: siddharth ahuja #новости #openai