Claude 3.7 Sonnet — «лучшая в программировании»: первые отзывы и примеры работы новой модели Anthropic

Пользователи создают мобильные приложения, игры и карточки погоды «с одной попытки».24 февраля 2025 года Anthropic представила модель Claude 3.7 Sonnet с двумя режимами: стандартным и «расширенным» — с долгими рассуждениями. Они доступны пользователям бесплатных тарифов. В соцсетях модель называют «лучшей» из существующих для написания кода.Есть примеры, в которых Claude 3.7 Sonnet создала сайты и мобильные приложения с первой попытки. Один из пользователей сделал игру «Змейка» для Apple Watch, которая подстраивается под скорость пульса.Claude создал 26 файлов кода для сайта. «Лучшая в мире модель для написания кода. Это всё равно что получить разработчика мирового уровня с исключительным вкусом», — написал пользователь. Источник: Mckay WrigleyЗапрос: «Сделай приложение-копию Tinder. Все данные выдуманные. Язык — Flutter». Claude справился с первой попытки. Источник: shoheiClaude понадобилось пять подсказок, чтобы сделать игру «Змейка» для Apple Watch. Чем чаще сердцебиение, тем быстрее движется змейка. Источник: Ammaar ReshiОдин из авторов сделал копию игры Minecraft с возможностью взаимодействовать с объектами.Источник: Rowan CheungВ другом примере Claude смоделировал падение метеорита на Землю 12 тысяч лет назад.Модель столкновения Земли с метеоритом в период позднего дриаса. Источник: Jack Spirou Пользователи называют Claude 3.7 Sonnet «самой креативной моделью».Автор попросил Claude создать пальму с бананами. Источник: ThariqClaude Sonnet 3.7 «прекрасно делает SVG», заметил автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев. В примере модель воссоздала картину «Апофеоз войны» Claude не стал отвечать на вопрос «сколько r в слове strawberry», а создал интерактивную обучающую платформу, чтобы пользователь мог сам выяснить и запомнить это. Источник: adonis singhНекоторые пользователи посчитали, что Claude Sonnet 3.7 превосходит Grok 3 и o1-pro в программировании.Результат Claude по запросу создать HTML-файл для анимированных карточек погоды на CSS и JavaScript. Источник: DelusionalsРезультат Grok 3 по такому же запросу. Источник: DelusionalsПользователь попросил модели написать код для «чего-то напоминающего панель управления звездолётом в далёком будущем». Результат Claude Sonnet 3.7. Источник: Ethan MollickРезультаты других моделей по такому же запросу. Источник: Ethan Mollick#новости #anthropic