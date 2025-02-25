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Ася Карпова
AI

Claude 3.7 Sonnet — «лучшая в программировании»: первые отзывы и примеры работы новой модели Anthropic

Пользователи создают мобильные приложения, игры и карточки погоды «с одной попытки».

  • 24 февраля 2025 года Anthropic представила модель Claude 3.7 Sonnet с двумя режимами: стандартным и «расширенным» — с долгими рассуждениями. Они доступны пользователям бесплатных тарифов. В соцсетях модель называют «лучшей» из существующих для написания кода.
  • Есть примеры, в которых Claude 3.7 Sonnet создала сайты и мобильные приложения с первой попытки. Один из пользователей сделал игру «Змейка» для Apple Watch, которая подстраивается под скорость пульса.
Claude создал 26 файлов кода для сайта. «Лучшая в мире модель для написания кода. Это всё равно что получить разработчика мирового уровня с исключительным вкусом», — написал пользователь. Источник: Mckay Wrigley
Запрос: «Сделай приложение-копию Tinder. Все данные выдуманные. Язык — Flutter». Claude справился с первой попытки. Источник: shohei
Claude понадобилось пять подсказок, чтобы сделать игру «Змейка» для Apple Watch. Чем чаще сердцебиение, тем быстрее движется змейка. Источник: Ammaar Reshi
  • Один из авторов сделал копию игры Minecraft с возможностью взаимодействовать с объектами.
Источник: Rowan Cheung
  • В другом примере Claude смоделировал падение метеорита на Землю 12 тысяч лет назад.
Модель столкновения Земли с метеоритом в период позднего дриаса. Источник: Jack Spirou 
  • Пользователи называют Claude 3.7 Sonnet «самой креативной моделью».
Автор попросил Claude создать пальму с бананами. Источник: Thariq
Claude Sonnet 3.7 «прекрасно делает SVG», <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdenissexy%2F9574%3Fsingle&postId=1833286" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">заметил</a> автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев. В примере модель воссоздала картину «Апофеоз войны» 
Claude Sonnet 3.7 «прекрасно делает SVG», заметил автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев. В примере модель воссоздала картину «Апофеоз войны» 
Claude не стал отвечать на вопрос «сколько r в слове strawberry», а создал интерактивную обучающую платформу, чтобы пользователь мог сам выяснить и запомнить это. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fadonis_singh%2Fstatus%2F1894100291345150107&postId=1833286" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">adonis singh</a>
Claude не стал отвечать на вопрос «сколько r в слове strawberry», а создал интерактивную обучающую платформу, чтобы пользователь мог сам выяснить и запомнить это. Источник: adonis singh
  • Некоторые пользователи посчитали, что Claude Sonnet 3.7 превосходит Grok 3 и o1-pro в программировании.
Результат Claude по запросу создать HTML-файл для анимированных карточек погоды на CSS и JavaScript. Источник: Delusionals
Результат Grok 3 по такому же запросу. Источник: Delusionals
Пользователь попросил модели написать код для «чего-то напоминающего панель управления звездолётом в далёком будущем». Результат Claude Sonnet 3.7. Источник: Ethan Mollick
Результаты других моделей по такому же запросу. Источник: Ethan Mollick

#новости #anthropic

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