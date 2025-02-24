Anthropic представила Claude 3.7 Sonnet — «гибридную» модель с возможностью рассуждений

И превью инструмента для разработчиков Claude Code.Источник: Anthropic Разработчики представили Claude 3.7 Sonnet — первую «гибридную» модель с возможностью рассуждений и «самую умную» модель компании.В «стандартном» режиме Claude 3.7 Sonnet — это «улучшенная» версия Claude 3.5 Sonnet, пояснили в компании. В «расширенном» режиме с рассуждениями модель дольше «думает» перед ответом и показывает «размышления» пользователю.При использовании через API можно настроить «бюджет»: например, указать, сколько токенов модель может потратить на «размышления». В Anthropic отметили, что при разработке больше внимания уделяли тому, как модель будет справляться с реальными задачами, а не задачами соревнований по математике.Claude 3.7 Sonnet доступен на всех тарифах, в том числе бесплатном, а также через API. «Расширенный» режим с возможностью рассуждений — на всех, кроме бесплатного. Цена — $3 за 1 млн входящих токенов и $15 за 1 млн исходящих, в том числе «токенов размышлений».Также Anthropic представил Claude Code — инструмент для командной строки, с помощью которого можно делегировать задачи разработки Claude. Пока доступен в режиме «исследовательского превью».Презентация Claude Code. Источник: Anthropic #новости #anthropic