OpenAI открыла разработчикам доступ к API для создания ИИ-агентов

А также представила фреймворк Agent SDK с открытым исходным кодом. API Responses включает инструменты для разработчиков, которые позволяют создавать агентов для поиска в интернете, работы с файлами и выполнения действий на компьютере от имени пользователя, рассказала OpenAI.Инструменты API для веб-поиска работают на базе той же модели SearchGPT, которая используется в ChatGPT. Функция выполнения задач от лица человека работает на основе модели для Operator.Компания также представила Agent SDK — фреймворк с открытым исходным кодом для настройки ИИ-агентов и управления ими. Он позволяет использовать несколько агентов и переключаться между ними для выполнения разных задач. С его помощью, можно, например, создать агента для поддержки клиентов, проведения многоэтапных исследований или тестирования и отладки кода.OpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator в январе 2025 года. Он доступен подписчикам ChatGPT Pro в США.Доступ к поисковому режиму ChatGPT Search компания открыла всем пользователям 5 февраля.#новости #openai