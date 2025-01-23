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Таня Боброва
AI

OpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator

Он доступен подписчикам ChatGPT Pro в США.

Стартовая страница Operator. Источник: OpenAI
Стартовая страница Operator. Источник: OpenAI
  • Operator — это ИИ-агент, который может выполнять задачи за пользователя в интернете, рассказала OpenAI. По словам компании, пользователи могут «поручить» агенту, например, заполнение форм, заказ продуктов или создание мемов.
  • Operator доступен пользователям подписки ChatGPT Pro в США на сайте в режиме «исследовательского превью». Когда доступ откроют пользователям других платных тарифов и интегрируют агента в ChatGPT, компания не уточнила.
  • Operator работает на основе модели Computer-Using Agent (CUA), которая объединяет возможности «зрения» GPT-4o и «продвинутое рассуждение через обучение с подкреплением».
  • По словам компании, пользователи могут «взять на себя управление браузером» в любой момент. Operator также попросит помощи для задач, в которых нужно войти в аккаунт, ввести платёжные данные или решить капчу. При вводе «чувствительной» информации агент не собирает данные и не делает скриншоты.
  • Перед завершением определённых задач агент должен попросить подтверждение, говорит OpenAI. Например, при размещении заказа или отправке письма. Компания отметила, что разработала меры безопасности, чтобы злоумышленники не использовали Operator не по назначению.

#новости #openai

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1
6 комментариев
Griby Lenina

В какой-то момент пользователь удивится: вы что? И потреблять за меня будете?!

4
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Вадим Чиняев

номано людишки еще пригодяцо

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Ruslan O.

Новая модель ChatGPT будет бесплатной: https://vc.ru/1771342

1
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Miskatonic University

Ну, наконец-то) ИИ, который будет за меня заполнять формы и заказывать еду. Могу теперь полностью посвятить себя более важным делам, например, лежать на диване и листать ленту в соцсетях)))

1
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Покушай булочек

Новости ИИ из России:
- Яндекс еще думает, что скопировать
- Сбер еще думает, что скопировать
- VK и MTC уже не думают

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Мимо проходивший

- Сбер и MTC уже не думают, там сокращения полным ходом

1
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