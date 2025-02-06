OpenAI открыла доступ к поисковому режиму ChatGPT Search незарегистрированным пользователям

Все зарегистрированные получили его в конце 2024 года. Компания объявила об изменениях в Х. История запросов без авторизации не сохранится. OpenAI представила отдельный режим ChatGPT Search в октябре 2024 года и тогда же выпустила расширение для Google Chrome, чтобы запросы боту можно было делать через адресную строку. Сначала функцию предложили подписчикам платных тарифов. Потом — всем зарегистрированным пользователям.В улучшенном поиске появились виджеты с картами, графиками акций и погодой, а также фотографии в ответах и боковая панель со ссылками на источники.ChatGPT и до этого умел выходить в онлайн, но делал это по своему усмотрению либо в ответ на говорящий запрос — например, если пользователь просил найти «актуальные» сведения или прямо указывал «поискать в интернете».#новости #openai
Люди полгода назад в России:
1. Искали подходящий VPN
2. Создали новый аккаунт Google
3. Искали номер телефона США
4. Регистрировались час
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Люди сейчас: DNS сервер + никакой регистрации
Ну вот, а говорят ничего в России не улучшается.
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Выкусите, либерахи!💪🏻🇷🇺💪🏻
Новости ИИ из России:
- МТС сказал, что у них ИИ
- Сбер сказал, что у них ИИ
- Т-Банк сказал, что у них ИИ
- Авито сказал, что у них ИИ
- Яндекс сказал, что у них ИИ
- HH сказал, что у них ИИ
— Собянин сказал, что у них ИИ
- ИИ сказал, что у них ИИ
Вот, это дело. Доступность инструмента повышена 👍🏻
На халяву и ИИ сладкий.