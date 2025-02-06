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Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI открыла доступ к поисковому режиму ChatGPT Search незарегистрированным пользователям

Все зарегистрированные получили его в конце 2024 года.

  • Компания объявила об изменениях в Х. История запросов без авторизации не сохранится.
 
 
OpenAI открыла доступ к поисковому режиму ChatGPT Search незарегистрированным пользователям
  • OpenAI представила отдельный режим ChatGPT Search в октябре 2024 года и тогда же выпустила расширение для Google Chrome, чтобы запросы боту можно было делать через адресную строку. Сначала функцию предложили подписчикам платных тарифов. Потом — всем зарегистрированным пользователям.
  • В улучшенном поиске появились виджеты с картами, графиками акций и погодой, а также фотографии в ответах и боковая панель со ссылками на источники.
  • ChatGPT и до этого умел выходить в онлайн, но делал это по своему усмотрению либо в ответ на говорящий запрос — например, если пользователь просил найти «актуальные» сведения или прямо указывал «поискать в интернете».

#новости #openai

7
8 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Люди полгода назад в России:
1. Искали подходящий VPN
2. Создали новый аккаунт Google
3. Искали номер телефона США
4. Регистрировались час
_
Люди сейчас: DNS сервер + никакой регистрации

3
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Твердыня

Ну вот, а говорят ничего в России не улучшается.

Выкусите, либерахи!💪🏻🇷🇺💪🏻

1
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Покушай булочек

Новости ИИ из России:
- МТС сказал, что у них ИИ
- Сбер сказал, что у них ИИ
- Т-Банк сказал, что у них ИИ
- Авито сказал, что у них ИИ
- Яндекс сказал, что у них ИИ
- HH сказал, что у них ИИ
— Собянин сказал, что у них ИИ

1
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Эй, Бро!

- ИИ сказал, что у них ИИ

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Вадим Д.

Вот, это дело. Доступность инструмента повышена 👍🏻

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Big Lebovvski (Владислав)

На халяву и ИИ сладкий.

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