Anthropic представила режим ИИ-агента Claude Cowork для автономного редактирования файлов и выполнения задач на компьютере

Протестировать его могут пользователи с подпиской Claude Max. Режим Cowork работает на основе Claude Code, но ориентирован на выполнение задач, не связанных с программированием, рассказала Anthropic.Пользователь может предоставить агенту доступ к отдельным папкам на своём компьютере — в них ИИ сможет создавать и редактировать файлы. Например, отсортировать документы, составить таблицу на основе данных из скриншотов или конспект из разрозненных заметок, объясняют в компании.После получения задания Claude составит план и будет регулярно уведомлять о прогрессе. Пользователи могут корректировать выполнение задачи, добавлять новые в очередь или разрешить ИИ решать их параллельно.Cowork можно подключить к Asana, Notion, PayPal и другим поддерживаемым сервисам. Его также можно связать c расширением Claude для Chrome, чтобы выполнять задачи в браузере.Claude по умолчанию спрашивает разрешение на редактирование каждого файла, но Anthropic предупреждает, что ИИ может «неправильно» истолковать инструкции пользователей. Разработчики советуют давать агенту более чёткие указания при запросах на изменение или удаление файлов.Пока режим Cowork на этапе предварительного тестирования — попробовать его могут пользователи macOS с подпиской Max (от $100 в месяц). Компания рассчитывает собрать информацию о сценариях использования агента. #новости #claude