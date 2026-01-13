OpenAI купила медицинский стартап Torch Ильи Абызова и Адриана Ауна

По данным источников, сумма сделки — $100 млн акциями.Источник: TorchOpenAI объявила о покупке компании Torch из Сан-Франциско. Неназванный источник сообщил The Information, что она заплатила $100 млн в виде своих акций. Сооснователь Адриан Аун в посте на LinkedIn написал о более чем $100 млн.Стартап работает над ИИ-приложением, которое объединяет все медицинские данные о человеке, включая визиты к врачу, лабораторные исследования и статистику носимых устройств. Создатели называли технологию «медицинской памятью для ИИ».Команда Torch из четырёх человек перейдёт в OpenAI. В январе 2026 года в ChatGPT добавили раздел Health, который позволяет подключить приложения для мониторинга здоровья и электронные медицинские карты. На какие позиции придут бывшие сотрудники Torch, не уточняется.В 2016 году сооснователи Илья Абызов и Адриан Аун вместе запустили стартап Forward. Он разрабатывал ИИ-кабинеты для врачей. В 2024-м компания привлекла более $400 млн, но сразу после закрылась, прекратила поддержку приложения и распустила штат в 200 человек. По словам Ауна, проект опередил своё время.До этого Абызов работал в Uber, руководил запуском тарифа UberX и возглавлял подразделение в Сан-Франциско. Он закончил Дартмутский колледж США и Стэнфордскую высшую школу бизнеса.Аун до запуска Forward работал над спецпроектами для тогдашнего гендиректора Google Ларри Пейджа. Один из них — компания по развитию «умных» городов Sidewalk Labs.#новости