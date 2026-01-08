OpenAI представила раздел ChatGPT Health для мониторинга здоровья

К чат-боту можно подключить сторонние приложения и медицинскую карту.Источник: OpenAIOpenAI запустила раздел Health внутри ChatGPT. Он позволяет подключить электронные медицинские карты, а также приложения для фитнеса и мониторинга здоровья, например «Здоровье» (Apple Health), Function, MyFitnessPal, Weight Watchers и Peloton.Опираясь на эти данные, ChatGPT сможет давать советы по питанию и тренировкам; помогать «понимать результаты анализов», готовиться к приёму у врача или выбирать страховку «с учётом паттернов» пользователя. Компания подчёркивает, что бот не заменяет квалифицированного медицинского специалиста.Чаты внутри Health и информация из подключённых приложений хранятся отдельно от остальных диалогов. Также используются отдельные записи «памяти», защищённые шифрованием.По данным внутреннего исследования OpenAI, более 230 млн человек еженедельно задают ChatGPT вопросы о здоровье — это один из самых популярных сценариев использования.Сначала раздел протестируют в режиме бета-версии — можно записаться в лист ожидания. В «ближайшие недели» ChatGPT Health сделают доступным для всех пользователей, в том числе без подписки. Интеграция с электронными медицинскими картами будет работать только в США.Ася КарповаAI02.07.2025Исследование Microsoft: «ИИ-консилиум» поставил точные диагнозы 85% пациентов, а врачи — 20% Компания протестировала несколько моделей на 304 «сложных» клинических случаях.Microsoft провела тестирование среди 21 практикующего врача из США и Великобритании с опытом работы от пяти до 20 лет и сравнила их результаты с ответами ИИ-моделей.#новости