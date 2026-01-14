Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, несмотря на разрешение США — Reuters

В конце 2025 года FT писала, что китайские регуляторы планируют ограничить импорт процессоров из-за стремления к независимости в сфере полупроводников.

  • По словам источников Reuters, китайская таможня сообщила таможенным агентам, что ввоз в страну процессоров H200 запрещён.
  • Два собеседника агентства также рассказали, что чиновники правительства КНР призвали местные ИТ-компании не закупать чипы «без крайней необходимости».
  • Формулировки официальных лиц «настолько строгие, что указывают на фактический запрет», пояснил один из источников. Но в будущем ситуация может измениться, добавил он.
  • В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай в обмен на 25% от выручки Nvidia от них.
  • Однако в декабре 2025 года FT рассказала, что китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.
  • 14 января 2026 года Reuters cообщило, что США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.

#новости #nvidia #китай

5
3
2
2
1
50 комментариев