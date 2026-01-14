Власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, несмотря на разрешение США — Reuters

В конце 2025 года FT писала, что китайские регуляторы планируют ограничить импорт процессоров из-за стремления к независимости в сфере полупроводников. По словам источников Reuters, китайская таможня сообщила таможенным агентам, что ввоз в страну процессоров H200 запрещён.Два собеседника агентства также рассказали, что чиновники правительства КНР призвали местные ИТ-компании не закупать чипы «без крайней необходимости».Формулировки официальных лиц «настолько строгие, что указывают на фактический запрет», пояснил один из источников. Но в будущем ситуация может измениться, добавил он.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай в обмен на 25% от выручки Nvidia от них.Однако в декабре 2025 года FT рассказала, что китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.14 января 2026 года Reuters cообщило, что США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.#новости #nvidia #китай