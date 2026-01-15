Популярное
Ася Карпова
AI

OpenAI заключила трёхлетнюю сделку на поставку вычислительных мощностей от Cerebras на $10 млрд

Последняя утверждает, что её решения обеспечивают производительность «в несколько раз выше», чем чипы Nvidia.

Источник: Cerebras
  • Cerebras будет поставлять OpenAI облачные вычислительные мощности на 750 мегаватт для ИИ-моделей «логического вывода и рассуждений», чтобы «опередить конкурентов» в ИИ-гонке.
  • По словам источника, знакомого с ситуацией, стоимость трёхлетней сделки составит более $10 млрд, пишут Reuters и The Wall Street Journal.
  • Гендиректор OpenAI Сэм Альтман — один из инвесторов Cerebras. В 2024 году OpenAI рассматривала возможность купить стартап.
  • Производитель чипов утверждает, что во время тестов его решения обеспечили более эффективную работу ИИ-моделей, чем процессоры Nvidia. Последняя в декабре 2025 года заключила лицензионное соглашение со стартапом Groq, который также заявляет о более высокой скорости своих технологий. Nvidia купила его активы за $20 млрд.
  • В октябре 2025 года Cerebras привлёк $1,1 млрд при оценке в $8,1 млрд. Раунд финансирования возглавил в том числе венчурный фонд 1789 Capital, партнёром которого выступает Дональд Трамп-младший.
  • По данным источников The Information, компания ведёт переговоры о привлечении ещё $1 млрд при оценке в $22 млрд.
  • Cerebras также предоставляет вычислительные мощности Meta* и Mistral AI, строит новые дата-центры в Атланте, Ванкувере, Монреале и планирует начать строительство в одной из стран Ближнего Востока после получения от американских властей разрешения на экспорт своего оборудования.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

