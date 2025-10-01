Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Разработчик ИИ-чипов Cerebras Systems привлёк $1,1 млрд при оценке в $8,1 млрд

В 2024 году компания подавала заявку на IPO, но размещение было отложено из-за проверок американского регулятора.

  • Раунд финансирования возглавили Fidelity Management & Researsh, Atreides Management, Tiger Global и венчурный фонд 1789 Capital, партнёром которого выступает сын президента США Дональд Трамп-младший, пишет Bloomberg.
  • Привлечённые деньги Cerebras Systems инвестирует в расширение сети центров обработки данных и дальнейшую разработку аппаратного и программного обеспечения, заявил гендиректор компании Эндрю Фельдман.
  • По его словам, производительность чипов Cerebras Systems при работе с ИИ-моделям «в несколько раз выше», чем у решений от Nvidia. Компания также предоставляет удалённые вычислительные ресурсы клиентам, среди которых Meta* и Mistral AI.
  • Cerebras Systems строит новые дата-центры в Атланте, Ванкувере и Монреале, а также планирует начать строительство в одной из стран Ближнего Востока после получения от американских властей разрешения на экспорт своего оборудования.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

