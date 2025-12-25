Nvidia заключила «лицензионное соглашение» на использование технологий стартапа Groq и купила его активы за $20 млрд

Он разрабатывает чипы для ускорения работы нейросетей. Nvidia получит право на использование технологий Groq и все активы, за исключением облака GroqCloud, пишет CNBC. Из стартапа в компанию также перейдут основатель Джонатан Росс и некоторые руководители.Росс — бывший топ-менеджер Google, который участвовал в разработке тензорных процессоров (TPU). Он основал Groq в 2016 году, а в сентябре 2025-го стартап привлёк $750 млн при оценке $6,9 млрд.В Groq подчеркивают, что речь идёт исключительно о «лицензионном соглашении». Стартап продолжит работать как независимая компания.Сумма сделки составит около $20 млрд и будет полностью оплачена деньгами. CNBC называет её крупнейшим приобретением в истории Nvidia. До этого таковым была покупка израильского разработчика микросхем Mellanox почти за $7 млрд в 2019 году.#новости #nvidia