Артур Томилко
Инвестиции

Nvidia заключила «лицензионное соглашение» на использование технологий стартапа Groq и купила его активы за $20 млрд

Он разрабатывает чипы для ускорения работы нейросетей.

  • Nvidia получит право на использование технологий Groq и все активы, за исключением облака GroqCloud, пишет CNBC. Из стартапа в компанию также перейдут основатель Джонатан Росс и некоторые руководители.
  • Росс — бывший топ-менеджер Google, который участвовал в разработке тензорных процессоров (TPU). Он основал Groq в 2016 году, а в сентябре 2025-го стартап привлёк $750 млн при оценке $6,9 млрд.
  • В Groq подчеркивают, что речь идёт исключительно о «лицензионном соглашении». Стартап продолжит работать как независимая компания.
  • Сумма сделки составит около $20 млрд и будет полностью оплачена деньгами. CNBC называет её крупнейшим приобретением в истории Nvidia. До этого таковым была покупка израильского разработчика микросхем Mellanox почти за $7 млрд в 2019 году.

#новости #nvidia

