Cloudflare купила стартап Human Native — его технология позволяет сайтам сделать платным сбор данных для ИИ

Сумма сделки не разглашается.Cloudflare купила британский стартап Human Native выходца из DeepMind Джеймса Смита. Он разрабатывает технологию, которая позволит владельцам контента выставлять цену за сбор данных для обучения ИИ-моделей.Генеральный директор Мэтью Принс называет это «четвёртым этапом Cloudflare». Компания собирается создать систему, благодаря которой разработчики ИИ не смогут бесплатно парсить сайты и использовать авторские материалы.В пресс-релизе не указана сумма сделки, представитель Cloudflare отказался раскрывать её журналистам.В сентябре 2025 года компания RSL Collective бывшего вице-президента Yahoo Экарта Вальтера разработала похожий стандарт RSL, который позволяет издателям установить цену за вход ИИ-ботов на сайты.По данным Cloudflare от июля 2025 года, на одного «живого» посетителя сайтов приходится 14 поисковых роботов Google, 1700 ботов OpenAI и 73 тысячи ботов Anthropic. 1 июля 2025 года компания начала блокировать ИИ-краулеры по умолчанию.Виктория ЛиAI05.08.2025Cloudflare: краулер-боты Perplexity парсят сайты, несмотря на ограничения владельцев, — они маскируются под пользователей браузеров и меняют IP-адреса В то же время боты ChatGPT правила сайтов не нарушают, отметила компания.#новости