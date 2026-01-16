Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Cloudflare купила стартап Human Native — его технология позволяет сайтам сделать платным сбор данных для ИИ

Сумма сделки не разглашается.

  • Cloudflare купила британский стартап Human Native выходца из DeepMind Джеймса Смита. Он разрабатывает технологию, которая позволит владельцам контента выставлять цену за сбор данных для обучения ИИ-моделей.
  • Генеральный директор Мэтью Принс называет это «четвёртым этапом Cloudflare». Компания собирается создать систему, благодаря которой разработчики ИИ не смогут бесплатно парсить сайты и использовать авторские материалы.

  • В пресс-релизе не указана сумма сделки, представитель Cloudflare отказался раскрывать её журналистам.

  • В сентябре 2025 года компания RSL Collective бывшего вице-президента Yahoo Экарта Вальтера разработала похожий стандарт RSL, который позволяет издателям установить цену за вход ИИ-ботов на сайты.

  • По данным Cloudflare от июля 2025 года, на одного «живого» посетителя сайтов приходится 14 поисковых роботов Google, 1700 ботов OpenAI и 73 тысячи ботов Anthropic. 1 июля 2025 года компания начала блокировать ИИ-краулеры по умолчанию.

Виктория Ли
AI
Cloudflare: краулер-боты Perplexity парсят сайты, несмотря на ограничения владельцев, — они маскируются под пользователей браузеров и меняют IP-адреса

В то же время боты ChatGPT правила сайтов не нарушают, отметила компания.

Источник: Cloudflare

#новости

4
4 комментария