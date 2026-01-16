Cloudflare купила стартап Human Native — его технология позволяет сайтам сделать платным сбор данных для ИИ

В пресс-релизе не указана сумма сделки, представитель Cloudflare отказался раскрывать её журналистам.

В сентябре 2025 года компания RSL Collective бывшего вице-президента Yahoo Экарта Вальтера разработала похожий стандарт RSL, который позволяет издателям установить цену за вход ИИ-ботов на сайты.

По данным Cloudflare от июля 2025 года, на одного «живого» посетителя сайтов приходится 14 поисковых роботов Google, 1700 ботов OpenAI и 73 тысячи ботов Anthropic. 1 июля 2025 года компания начала блокировать ИИ-краулеры по умолчанию.

