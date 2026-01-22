Популярное
Ася Карпова
AI

На бесплатную платформу LMArena добавили генерацию видео — доступны Veo 3 и Sora 2

Также запустили соответствующий рейтинг ИИ-моделей.

Источник: LMArena
Источник: LMArena
  • Платформа для оценки ИИ-моделей запустила раздел с нейросетями для создания видео. Доступно 15 моделей, в том числе Veo 3 от Google, Sora 2 от OpenAI, Wan 2.5 от Alibaba, Kling 2.6 Pro, Hailuo 2.3 и Seedance v1.5 Pro.
  • На сайте есть генерация по текстовому запросу и анимация изображений. Выгружать результаты можно бесплатно. Об ограничениях на число роликов не указано, но процесс создания может занять больше получаса.
  • Пока генерация видео поддерживается только в режиме Battle. Запрос одновременно выполняют две нераскрытые нейросети, а пользователь выбирает лучший результат. На основе этих оценок составляют рейтинг моделей. Сейчас в нём лидирует Veo 3.1.
  • В режимах Direct Chat (можно выбрать конкретную нейросеть) и Side by Side (в нём сравнивают две модели) пока доступна только генерация изображений и текста.
#новости

