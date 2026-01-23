Популярное
Данила Бычков
AI

Малайзия разблокировала чат-бота Grok после внедрения мер безопасности со стороны X

Но он останется под «постоянным мониторингом» местного регулятора.

  • Власти страны приняли решение о разблокировке Grok после встречи с представителями xAI, пишет Bloomberg. 15 января 2026 года X ограничила возможность генерировать через аккаунт Grok откровенные изображения реальных людей и начала блокировать функцию создания таких изображений «в тех юрисдикциях, где это незаконно».
  • Местный регулятор отметил, что чат-бот останется под мониторингом со стороны властей, а любое несоблюдение требований или нарушение законодательства Малайзии «будет строго пресекаться».
  • 21 января 2026 года власти Филиппин также приняли решение о разблокировке Grok в стране после обещаний xAI адаптировать чат-бот для местного рынка.
  • Малайзия, Филиппины и Индонезия ограничили доступ к Grok в начале января 2026 года из-за «неоднократного использования для создания непристойных, откровенно сексуальных, неприличных и крайне оскорбительных дипфейков — в том числе с женщинами и несовершеннолетними».

#новости #grok

